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Excelentes noticias para inmigrantes | Juez prohíbe que el ICE realice redadas sin una orden judicial en estos lugares de trabajo de EE.UU.

Un tribunal de Alabama prohibió intervenciones arbitrarias de ICE y la Patrulla Fronteriza en un lugar de trabajo para garantizar la protección de los inmigrantes.

Juez de Alabama prohíbe que el ICE realice redadas sin una orden judicial en estos lugares de trabajo.
Juez de Alabama prohíbe que el ICE realice redadas sin una orden judicial en estos lugares de trabajo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Flickr/ICE
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Recientemente, una decisión judicial ha marcado un nuevo precedente para la comunidad migrante en Estados Unidos, pues un tribunal local de Alabama ordenó detener las intervenciones arbitrarias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en un lugar de trabajo clave: las obras de construcción del Estado.

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N+ Univision reportó: "Un juez de Alabama ordenó este lunes, 21 de septiembre, a los agentes de inmigración (ICE) y de la Patrulla Fronteriza que detengan todas las redadas sin orden judicial en obras de construcción dentro del estado". Asimismo, con esta medida se busca proteger a los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos constitucionales en el ámbito laboral.

Juez de Alabama prohíbe que ICE y Patrulla Fronteriza realicen redadas en estos lugares

Este dictamen es una respuesta a la demanda colectiva promovida por el trabajador Leo García Venegas, con el respaldo del Instituto para la Justicia (IJ). Ahora, gracias a este fallo, los oficiales del ICE tendrán que suspender las detenciones que no tengan una causa justificada y, además, tendrán que liberar de manera inmediata a todo empleado que acredite su estatus migratorio legal, incluso a través de documentos oficiales como la identificación "REAL ID".

Cabe mencionar que la acción legal impulsada por García expuso que las autoridades federales violan sistemáticamente la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, normativa que protege a las personas frente a registros y arrestos infundados.

Luego de muchos años de presión, la situación de los inmigrantes que son clave en el sector de construcción en Alabama cambiará completamente. La demanda tomó como antecedente el testimonio de García, residente del condado de Baldwin, quien sufrió tres detenciones irregulares en solo 2025 y otros abusos en lo que va de 2026 dentro de su propio domicilio, pese a tener documentación válida para el estado de Alabama.

Ante este fallo histórico, el trabajador declaró a N+ Univision que se sintió muy emocionado: "Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo".

Orden judicial suspende políticas de detención e inspección del DHS en Alabama

Con esta orden establecida en Alabama, la corte suspendió de manera temporal tres medidas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que facilitaban estas intervenciones a inmigrantes:

  • Se suspendió la norma de ingreso al lugar sin una orden judicial. Esto le otorgaba a agentes facultades de entrada a obras de construcción privadas sin la debida orden judicial ni el consentimiento del propietario.
  • Política de detención preventiva sin efecto: esta medida permitía retener a empleados sin una sospecha razonable.
  • Política de detención continuada: Con ello, las autoridades del ICE en Alabama ponían bajo custodia a trabajadores incluso después de que estos demostraban su ciudadanía o permanencia legal en el país.

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