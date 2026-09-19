Buenas noticias para inmigrantes | Limitan arrestos del ICE sin una orden judicial en este estado de EE.UU.

Limitan arrestos del ICE sin una orden judicial en este estado de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE.gov

Limitan arrestos del ICE sin una orden judicial en este estado de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE.gov

Una gran noticia para inmigrantes pues la jueza federal de California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, emitió una medida cautelar que prohíbe las detenciones civiles por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que no cuenten con un mandato judicial explícito.

Si se determina que la condición migratoria irregular no justifica un arresto discrecional, la medida establece un precedente legal que salvaguarda el debido proceso y además brinda protección a miles de extranjeros que buscan regularizar su estatus en EE.UU.

Jueza limita la acción del ICE cuando no cuente con una orden judicial en California

Ten en cuenta que la orden judicial contempla el Distrito Central de California, un área que comprende siete condados clave: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

De acuerdo con lo informado por la agencia Associated Press y el periódico La Opinión, la magistrada señaló que los agentes migratorios tendrán que evaluar la totalidad de las circunstancias conocidas por el agente o funcionario antes de actuar. Además, instó al gobierno a que los obligue a documentar la causa probable que respalde cada intervención.

Cabe mencionar que el origen de esta batalla se remonta a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y Public Counsel, organizaciones que denunciaron arrestos sistemáticos sin evaluaciones individuales de riesgo. "Esta orden judicial debería poner fin a cientos, si no más, de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California", indicó Mayra Joachin, abogada de la ACLU.

¿Cómo impactará la medida a los inmigrantes indocumentados?

Ten en cuenta que este ajuste en las políticas de control migratorio no impide que las autoridades realicen detenciones, pero sí impone un filtro estricto que protege a los migrantes de operativos arbitrarios.

Por último, para los inmigrantes de la región, esta medida representa un respiro frente a los arrestos relámpago, al establecer que la revisión del riesgo de fuga es un requisito obligatorio para que se utilicen las fuerzas de seguridad.