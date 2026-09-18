Excelentes noticias para inmigrantes | Nueva York está buscando paleadores para la temporada de invierno: Pueden ganar más de $40 la hora

Nueva York está buscando paleadores para la temporada de invierno. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Nueva York está buscando paleadores para la temporada de invierno. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

A pesar de que aún hay tardes cálidas en la ciudad de Nueva York, muchos ya se están preparando tanto para el regreso a clases y la nueva rutina de trabajo porque pronto llega la temporada de invierno. En este sentido, el Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) acaba de anunciar que busca personal temporal; se trata de paleadores de nieve.

La autoridad acaba de abrir el reclutamiento temporal para que pueda despejar acumulaciones de nieve y hielo en espacios públicos. Esta labor puede resultar atractiva para aquellas personas que buscan ingresos adicionales durante los meses más fríos.

¿Cuánto pagará Nueva York por esta labor?

El cambio clave para esta temporada 2026-2027 es el incremento de la tarifa de pago, pues el DSNY informó que el pago inicial aumentará de US$19.14 a US$30 por hora. No obstante, las personas que superen las 40 horas en una misma semana recibirán US$45 por hora desde ese momento, teniendo en cuenta que la remuneración adicional era de US$28,71.

Asimismo, el monto más alto puede ser importante durante semanas debido a tormentas consecutivas o acumulación considerable. Aun así, el número de turnos disponibles dependerá de la intensidad del fenómeno meteorológico y de la operación que el Departamento de Sanidad necesite desplegar.

¿Qué realizarán los trabajadores?

Los Emergency Snow Shovelers no son contratados para limpiar las avenidas principales con maquinaria pesada. Su labor, sobre todo, se concentra en áreas públicas que deben mantenerse transitables para peatones, pasajeros y equipos de emergencia. Entre sus tareas se encuentran:

Retirar nieve y hielo de las paradas de autobús.

Despejar cruces peatonales.

Limpiar los alrededores de hidrantes contra incendios.

Quitar acumulaciones de las step streets o calles con escaleras.

Ayudar a mantener accesibles otras zonas de infraestructura peatonal.

Requisitos para postular

La convocatoria está abierta a personas que pueden realizar labores físicas intensas bajo temperaturas bajas y condiciones adversas. El DSNY estableció los siguientes requisitos:

Edad: Tener al menos 18 años.

Autorización laboral: Estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Capacidad física: Poder realizar trabajo físico pesado bajo condiciones climáticas invernales adversas.

Vestimenta: Contar con ropa propia adecuada y resistente al clima extremo de invierno.

¿Dónde puedes postular al trabajo en Nueva York?

El primer evento de este registro se realizará el sábado 19 de septiembre en el Bronx. Luego habrá una jornada en cada uno de los cinco boroughs de Nueva York.

Por último, el DSNY anticipó que anunciará actividades adicionales de inscripción en diversos puntos de la ciudad. Previo a salir de casa, lo ideal es revisar la información oficial para confirmar que no haya cambios en las fechas.