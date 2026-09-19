Terror para inmigrantes legales e indocumentados | Trabajadores reclamaron el pago de su sueldo y terminan siendo amenazados con el ICE

Trabajadores reclamaron el pago de su sueldo y terminan siendo amenazados. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE.gov

Trabajadores reclamaron el pago de su sueldo y terminan siendo amenazados. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE.gov

Lo que inició como una jornada de trabajo normal terminó convirtiéndose en un momento de terror para Esther Ávila, quien trabaja como contratista. Ella llegó hasta una propiedad en Houston para cobrar los 2.800 dólares que, según ella, su cliente le iba a pagar, pero ante la negativa de este, nunca se imaginó que la amenazarían con llamar al ICE.

Todo el altercado quedó grabado en un video, por lo que las organizaciones que apoyan a los inmigrantes afectados advirtieron que la preocupación va más allá de la supuesta deuda, sino también del uso de amenazas de recurrir a las autoridades migratorias como una forma de intimidación, que se está volviendo más habitual.

Trabajadores reclamaron su pago y recibieron amenazas de llamar al ICE

De acuerdo con lo reportado por N+Univision, en las imágenes difundidas se logra ver a uno de los trabajadores reclamando que el cliente se negaba a entregarles siquiera una parte del dinero acordado. Fue Isaías Valladares, esposo de la contratista Esther Ávila, y quien grabó el momento y expresó su molestia al señalar que el hombre no quería pagar el monto acordado por el trabajo realizado.

El enfrentamiento aumentó la tensión cuando el trabajador afirmó que el cliente le impedía abandonar la propiedad pues hasta los amenazó con llamar a las autoridades migratorias.

Por su parte, el propietario indicó que los trabajos aún no habían sido terminados y que, además, los empleados le habían ocasionado daños en el sistema eléctrico, por ello les estaba exigiendo que se retiraran.

Esther Ávila, contratista y esposa del trabajador, no dudó en intervenir la confrontación para solicitar la presencia de la policía, mientras el cliente reiteraba que ya les había solicitado que abandonaran el lugar, pero que ellos se negaban.

Inmigrantes viven con temor de ser detenidos por el ICE

Luego de lo ocurrido, Esther Ávila contó que había pactado con un cliente un pago de 2.800 dólares y que él mismo le indicó que vaya hasta ese lugar para recibir el dinero; sin embargo, al llegar al lugar, el hombre cambió de posición y se negó a realizar el pago.

Además, la contratista reveló que recibió amenazas sobre la posibilidad de llamar a las autoridades migratorias y a la policía. Mientras que Isaías Valladares registró todo el hecho y aseguró que durante la discusión el cliente atravesó su vehículo frente a la camioneta en la que se encontraban, bloqueándoles la salida de la propiedad.

Por último, pese a la confrontación, hasta el cierre de esta nota, el pago acordado no había sido entregado. Las organizaciones FIEL Houston y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) representan a Ávila y a su esposo, Isaías Valladares, y este caso refleja un problema que estaría ocurriendo con gran frecuencia en el país.