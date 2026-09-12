Alerta máxima clientes en Walmart | Hombre intentó llevarse a una menor de la tienda en EE.UU.: Este fue su insólito final

Hombre intentó llevarse a una menor de un Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Hace unos días, un terrible hecho ocurrió dentro de un Walmart en Tulsa, Oklahoma, un hombre intentó secuestrar al hijo de una mujer en el establecimiento mientras realizaban unas compras. Gracias a la rápida acción de las autoridades locales confirmaron la detención del sujeto; sin embargo, esto pone en alerta a los padres de familia sobre la seguridad en estas tiendas.

Hombre intentó secuestrar a un menor dentro del Walmart

El pasado martes 8 de septiembre, alrededor de las 5.00 p. m., los agentes del Departamento de Policía de Tulsa respondieron a un llamado acerca de un presunto secuestro en un Walmart ubicado cerca de la intersección de la calle 68 y Memorial.

Hombre es acusado de secuestrar a un niño dentro de Walmart en EE.UU.

De acuerdo con los detalles proporcionados por los investigadores y el medio FOX25, una mujer estaba realizando sus compras con su hijo cuando un hombre se acercó a ellos. De un momento a otro, el sospechoso tomó a su hijo de un año del carrito de compras para colocarlo en su propio carro y comenzó a alejarse del lugar. La mujer, al darse cuenta de la situación, no dudó en confrontar al hombre y logró recuperar al menor.

Posterior a ello, se refugió en el baño del establecimiento con sus hijos y solicitó ayuda a las personas que se encontraban allí. El personal de seguridad de Walmart al percatarse de ello, expulsó al sospechoso y contactó a las autoridades.

La policía logró identificar al sujeto como Marshall Dixon, de 50 años, por lo que fue arrestado bajo cargos de secuestro. Asimismo, no se han compartido más detalles de la madre y sus hijos.

¿Qué hacer si presencias un hecho similar a un secuestro en un Walmart?

Si presencias un intento de secuestro o privación de la libertad dentro de un Walmart o en el establecimiento, lo importante será siempre priorizar tu seguridad.

Además, no intentes intervenir, sobre todo si los agresores están armados. En lugar de ello, trata de contactar a los servicios de emergencia de inmediato. Tu papel como testigo visual es clave para que las autoridades y el personal de la tienda puedan actuar con rapidez y eficacia ante la situación.