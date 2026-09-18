Alianza Lima sigue armando un equipazo para el Mundial de Clubes de Vóley: olímpica Daniela Bulaich es su nuevo refuerzo
Luego del fichaje de la rumana Ioana Baciu, Alianza Lima sumó otro refuerzo de jerarquía internacional y anunció la contratación de la argentina Daniela Bulaich.
A pocas horas de iniciar su participación en la Brasil Cup 2026, Alianza Lima sorprendió a sus aficionados con su nuevo fichaje internacional. La argentina Daniela Bulaich, olímpica con su selección en Tokio 2020, se incorporó al equipo dirigido por Alejandro Schneider para afrontar la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes.
A través de una serie de mensajes en redes sociales, el club victoriano confirmó la llegada de la voleibolista de 29 años, que acaba de lograr la clasificación al Mundial 2027 con la selección argentina.
Alianza Lima se refuerza con Daniela Bulaich
"La pieza que nos faltaba (...). Daniela Bulaich se suma a las Tricampeonas para afrontar los grandes desafíos que vienen. ¡Bienvenida a casa, Dani!", se lee en la publicación que realizaron las blanquizules en Instagram.
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Anuncio de Alianza Lima sobre fichaje de Daniela Bulaich. Foto: Alianza Lima
¿Quién es Daniela Bulaich?
Daniela Bulaich Simian nació en Avellaneda el 5 de septiembre de 1997 y se desempeña como punta-receptora. Es reconocida por su carrera internacional en la selección argentina, con la que participó en Mundiales y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Antes de firmar por Alianza Lima, Bulaich estuvo compitiendo durante varios años en clubes italianos como CBF Balducci HR Macerata y Narconon Volley Melendugno.
¿En qué clubes jugó Daniela Bulaich?
- Boca Juniors (Argentina, 2013-2017)
- San Lorenzo (Argentina, 2018-2021)
- Rizzotti Design Catania (Italia, 2021-2022)
- Volley Hermaea Olbia (Italia, 2022-2023)
- Tecnoteam Albese Volley (Italia, 2023-2024)
- CBF Balducci HR Macerata (Italia, 2024-2025)
- Narconon Volley Melendugno (Italia, 2025-2026)
- Alianza Lima (Perú, 2026)
Plantel de Alianza Lima para la temporada 2026-27
Alianza Lima empieza un nuevo ciclo bajo las órdenes del argentino Alejandro Schneider, quien reemplazó a su compatriota Facundo Morando.
- DT: Alejandro Schneider
- Armadoras: María Alejandra Marín, Cristina Cuba
- Opuestas: Ioana Baciu, Taylor Fricano, Nayeli Yábar
- Líberos: Esmeralda Sánchez, Zahira Quiñe
- Centrales: Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña
- Puntas: Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña, Sandra Ostos, Daniela Bulaich