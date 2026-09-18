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Latinos en USA

Confirmado | Estos inmigrantes latinos fueron los más detenidos durante las redadas del ICE

Si bien Texas y Florida aparecen en la lista de estados con mayor cantidad de arrestos, hay una nacionalidad que fue la más afectada en EE.UU.

Estos inmigrantes latinos fueron los más detenidos durante las redadas del ICE.
Estos inmigrantes latinos fueron los más detenidos durante las redadas del ICE. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa realizando los operativos migratorios en diversas partes de EE.UU. y en medio de estas intensas redadas, se descubrió que la agencia federal ha arrestado, en mayor proporción a unos inmigrantes latinos, pero ¿por qué razón? Te la contaremos en esta nota.

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La autoridad migratoria indicó que ha arrestado a más de 35.000 venezolanos que representan el 7% de la cifra total de latinoamericanos detenidos.

Venezolanos han sido los más detenidos por el ICE en EE.UU.

Según Deportation Data Project, las nacionalidades latinas más predominantes a los arrestos del ICE son: México (39%), Guatemala (14%) y Honduras. (11%). Venezuela está ocupando el cuarto puesto con un 7% de la cifra total de detenidos. A continuación, la cifra de detenidos quedaría de la siguiente manera:

  • México: 213.894 arrestados
  • Guatemala: 79.174 detenidos
  • Honduras: 60.152 detenidos
  • Venezuela: 35.704 detenidos
  • El Salvador: 24.548 arrestados

Incrementan las detenciones a personas sin antecedentes

El medio The Washington Post reveló que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ICE ha arrestado a más de 500 mil personas, y aproximadamente el 40% no tenía antecedentes penales. Para este 6 de agosto del 2026, se habían detenido a más personas sin antecedentes penales en comparación con el 2025.

En este sentido, las detenciones de personas sin antecedentes penales se duplicaron en seis estados respecto al 2025. Maine pasó de 125 en el 2025 a cerca de 330 en el 2026 y los otros estados son: Alabama, Wyoming, Idaho, Mississippi y Missouri.

¿Cuáles son los estados con mayor cantidad de arrestos?

Además de las nacionalidades, Texas y Florida están en la lista de estados con mayor cantidad de arrestos, hasta el mes de julio, por parte del ICE desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump.

El estudio presentado por The New York Times indicó que el Estado de la Estrella Solitaria registró más de 380 arrestos diarios, mientras que Florida acumuló más de 230. En los dos estados, el promedio aumentó en más de 100 arrestos diarios, en comparación con la primavera.

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