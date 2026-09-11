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Alerta máxima en Walmart | Hombre amenaza a clientes con poner una bomba y dispararles: ¿Lograron atraparlo?

Autoridades de Winchester recibieron una amenaza de bomba en un Walmart, provocando la rápida evacuación de clientes y empleados.

Hombre amenaza a clientes de un Walmart con poner una bomba y dispararles.
Hombre amenaza a clientes de un Walmart con poner una bomba y dispararles. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, las autoridades de Winchester reportaron que un Walmart había recibido amenazas de un hombre que inicialmente advirtió que regresaría al lugar con una bomba y luego habría amenazado con disparar a todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento. El incidente causó que los clientes y empleados evacuaran rápidamente, así como un amplio despliegue policial.

PUEDES VER: Alerta máxima en Walmart | Autoridades reportan amenaza de bomba dentro del supermercado: ¿Qué ocurrió con los clientes?

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Walmart de Winchester: Hombre amenaza con colocar bomba dentro del supermercado

Según la información publicada por The Winchester Star, la policía del lugar recibió una llamada de emergencia que provenía del Walmart ubicado en 2350 S. Pleasant Valley Road. El reporte indicó que un hombre ingresó al establecimiento y realizó una serie de amenazas relacionadas con una posible bomba.

Además, la portavoz del Departamento de Policía de Winchester, Kayla Foreman, señaló que el individuo habría regresado luego al Walmart con una mochila y habría amenazado con disparar a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento.

Luego de inspeccionar el establecimiento, los agentes descartaron la presencia de explosivos u otros elementos sospechosos. Como medida de precaución, las autoridades ordenaron evacuar el Walmart y para descartar cualquier peligro enviaron unidades especializadas.

Los clientes y empleados revelaron que el desalojo se realizó de manera rápida y sin generar mayor alarma. Mientras que algunos compradores también señalaron que observaron a agentes recorrer las instalaciones junto a perros entrenados para detectar explosivos.

Si bien la presencia de los agentes se prolongó por varias horas, algunos clientes permanecieron en el estacionamiento, al igual que empleados de Walmart, quienes comenzaron a repartir agua entre las personas que se encontraban esperando.

¿Qué ocurrió con el sujeto que amenazó a clientes y trabajadores de Walmart?

La Policía de Winchester indicó que el sospechoso ya fue identificado y que los investigadores ya están trabajando para dar con su paradero. De acuerdo con The Winchester Star, las autoridades difundieron una fotografía del hombre con el objetivo de facilitar su identificación.

A pesar de que el caso generó gran preocupación entre clientes y trabajadores del Walmart de Winchester, las autoridades confirmaron que durante la inspección no encontraron ninguna bomba ni tampoco algún dispositivo dentro de la tienda.

Por último, las autoridades solicitaron a cualquier persona que conozca más información sobre el sospechoso que se comunique con el Departamento de Policía de Winchester al 540-662-4131. Además, la investigación sigue mientras los agentes trabajan para localizar al hombre señalado por las amenazas.

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