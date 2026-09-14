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Terror en Walmart | Madre de familia es acusada de robar al supermercado y policía causa la muerte de su hijo: ¿Qué ocurrió?

Una madre en Mississippi enfrenta cargos por supuestamente robar pañales en Walmart, mientras se investiga la trágica muerte de su bebé tras un tiroteo policial.

Madre de familia es acusada de robar al Walmart y policía asesina a su hijo.
Madre de familia es acusada de robar al Walmart y policía asesina a su hijo. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Una madre de familia en Mississippi, Estados Unidos, está atravesando una complicada situación debido a que no solo enfrenta cargos por presuntamente haber sustraído pañales de un Walmart, sino también por la muerte de su bebé, pero ¿qué ocurrió? En esta nota, te contaremos todos los detalles.

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De acuerdo con las autoridades, ellos dispararon contra un vehículo en el que ella se estaba trasladando junto a su hijo menor, resultando en heridas graves para su mujer y la posterior muerte del bebé.

Madre es acusada de robar pañales dentro del Walmart y su bebé termina recibiendo un disparo

Según lo que informó el medio 'WREG', el menor identificado como Kohen Wiley perdió la vida tras recibir un disparo mortal dentro del estacionamiento del Walmart ubicado en Senatobia. Esta noticia fue confirmada por su familia y la Oficina de Investigación de Mississippi busca aclarar los hechos, mientras aún hay dudas sobre lo sucedido entre la llamada inicial por un hurto, el posterior tiroteo y la muerte del pequeño.

Walmart en EE.UU.

Policía arremetió contra el auto de la mujer causando la muerte de su hijo.

De acuerdo con lo revelado por el medio, la policía respondió a un aviso de robo en la tienda e indicaron que dos adultos y un niño salieron del establecimiento y abordaron un vehículo. En ese momento, el conductor se dirigió hacia un agente de la zona, casi atropellándolo, lo que generó que al menos un oficial disparara contra el automóvil.

Por su parte, los testigos revelaron que esta situación fue muy caótica. Luego de los disparos, los agentes llevaron de inmediato al menor al hospital, pero fue declarado muerto. Los reportes señalaron que el auto tenía un orificio de bala en el parabrisas delantero y daños significativos en la ventana del pasajero.

Una testigo conversó con 'WREG' y aseguró haber visto que los agentes corrieron por el estacionamiento antes de que el vehículo se alejara. Además expresó su confusión acerca de la decisión de los oficiales de disparar contra un auto que abandonaba un espacio público.

Mientras que otro testigo reveló una versión distinta, afirmando que la policía ya se encontraba en el lugar cuando dos mujeres salieron de la tienda con una caja de pañales, una de ellas sosteniendo a Kohen; sin embargo, el hecho sigue en investigación.

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