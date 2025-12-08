USCIS confirma la reducción de la duración de los permisos laborales para inmigrantes en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos decidió acortar la duración del Documento de Autorización de Empleo (EAD) de cinco años a solo 18 meses. Esta medida afecta a cientos de miles de inmigrantes, incluyendo a quienes están en el país bajo solicitudes de asilo o programas humanitarios como DACA, que protege a jóvenes que llegaron al país siendo menores de edad y sin documentos.

La actualización fue anunciada el 4 de diciembre por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y especifica que la nueva regla se aplicará tanto a los permisos que se renueven como a los que se soliciten por primera vez.

¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión?

USCIS explicó que la decisión de reducir el tiempo de validez de los permisos de trabajo tiene como objetivo reforzar la revisión de antecedentes de quienes los solicitan, prevenir posibles casos de fraude y proteger la seguridad del país.

Esta nueva normativa, que forma parte del Volumen 10 del Manual de Políticas de la institución, entró en vigor el 5 de diciembre de este año y afecta tanto a las solicitudes que aún están en trámite como a las que se presenten a partir de esa fecha.

¿Qué inmigrantes tendrán un EAD con vigencia más corta?

Según un comunicado oficial, las nuevas reglas sobre la duración de los permisos de trabajo afectan a distintas categorías de inmigrantes, que ahora se dividen en dos grupos: uno con permisos válidos por un máximo de 18 meses y otro con permisos reducidos a un año o al tiempo autorizado, si este es menor.

Validez máxima reducida de cinco años a 18 meses

Personas admitidas en el país como refugiadas.

Individuos que han recibido asilo.

Quienes obtuvieron una suspensión de deportación o remoción.

Solicitantes con procesos de asilo o suspensión de remoción aún en trámite.

Personas con solicitudes pendientes para ajustar su estatus migratorio conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA 245) .

. Aquellos que tienen en curso solicitudes de suspensión de deportación o cancelación de remoción.

Grupos con vigencia reducida a un año

Personas extranjeras con permiso condicional para permanecer en el país.

Individuos admitidos bajo esta condición en calidad de refugiados.

Quienes han solicitado o están a la espera de una respuesta sobre el Estatus de Protección Temporal ( TPS )

) Parejas de quienes cuentan con un permiso condicional como emprendedores.

El fin a la extensión automática de a renovación

Hace unas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que pertenece USCIS, anunció una nueva regla definitiva que elimina la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD) en casos de renovación.

Esta medida afecta a personas extranjeras que solicitan la renovación de su EAD en determinadas categorías. “A partir del 30 de octubre de 2025, quienes presenten su solicitud ya no contarán con una extensión automática”, aclaró la agencia.

Antes de este cambio, al enviar el formulario para renovar el permiso de trabajo, el solicitante podía calificar para una extensión automática de hasta 540 días desde la fecha de expiración que aparece en la tarjeta, mientras su caso seguía en trámite.