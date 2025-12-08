HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
USA

USCIS confirma la reducción de la duración de los permisos laborales para inmigrantes en Estados Unidos

USCIS anunció que la nueva regla se aplicará tanto a los permisos de trabajo que se renueven como a los que se soliciten por primera vez.

Estados Unidos redujo la vigencia de los permisos laborales para inmigrantes.
Estados Unidos redujo la vigencia de los permisos laborales para inmigrantes. | Difusión

El Gobierno de Estados Unidos decidió acortar la duración del Documento de Autorización de Empleo (EAD) de cinco años a solo 18 meses. Esta medida afecta a cientos de miles de inmigrantes, incluyendo a quienes están en el país bajo solicitudes de asilo o programas humanitarios como DACA, que protege a jóvenes que llegaron al país siendo menores de edad y sin documentos.

La actualización fue anunciada el 4 de diciembre por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y especifica que la nueva regla se aplicará tanto a los permisos que se renueven como a los que se soliciten por primera vez.

PUEDES VER: Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos tomó esta decisión?

USCIS explicó que la decisión de reducir el tiempo de validez de los permisos de trabajo tiene como objetivo reforzar la revisión de antecedentes de quienes los solicitan, prevenir posibles casos de fraude y proteger la seguridad del país.

Esta nueva normativa, que forma parte del Volumen 10 del Manual de Políticas de la institución, entró en vigor el 5 de diciembre de este año y afecta tanto a las solicitudes que aún están en trámite como a las que se presenten a partir de esa fecha.

PUEDES VER: Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

lr.pe

¿Qué inmigrantes tendrán un EAD con vigencia más corta?

Según un comunicado oficial, las nuevas reglas sobre la duración de los permisos de trabajo afectan a distintas categorías de inmigrantes, que ahora se dividen en dos grupos: uno con permisos válidos por un máximo de 18 meses y otro con permisos reducidos a un año o al tiempo autorizado, si este es menor.

Validez máxima reducida de cinco años a 18 meses

  • Personas admitidas en el país como refugiadas.
  • Individuos que han recibido asilo.
  • Quienes obtuvieron una suspensión de deportación o remoción.
  • Solicitantes con procesos de asilo o suspensión de remoción aún en trámite.
  • Personas con solicitudes pendientes para ajustar su estatus migratorio conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA 245).
  • Aquellos que tienen en curso solicitudes de suspensión de deportación o cancelación de remoción.

Grupos con vigencia reducida a un año 

  • Personas extranjeras con permiso condicional para permanecer en el país.
  • Individuos admitidos bajo esta condición en calidad de refugiados.
  • Quienes han solicitado o están a la espera de una respuesta sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS)
  • Parejas de quienes cuentan con un permiso condicional como emprendedores.

PUEDES VER: Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

lr.pe

El fin a la extensión automática de a renovación

Hace unas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que pertenece USCIS, anunció una nueva regla definitiva que elimina la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD) en casos de renovación.

Esta medida afecta a personas extranjeras que solicitan la renovación de su EAD en determinadas categorías. “A partir del 30 de octubre de 2025, quienes presenten su solicitud ya no contarán con una extensión automática”, aclaró la agencia.

Antes de este cambio, al enviar el formulario para renovar el permiso de trabajo, el solicitante podía calificar para una extensión automática de hasta 540 días desde la fecha de expiración que aparece en la tarjeta, mientras su caso seguía en trámite.

Notas relacionadas
China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

LEER MÁS
Petro pide investigar cuerpos en mar colombiano y sugiere que serían víctimas de bombardeo de EE. UU. en el Caribe

Petro pide investigar cuerpos en mar colombiano y sugiere que serían víctimas de bombardeo de EE. UU. en el Caribe

LEER MÁS
Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

Trump quiere impedir que los estados de EE. UU. regulen la inteligencia artificial, pese a negativa del Congreso

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

LEER MÁS
Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha de diciembre

Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha de diciembre

LEER MÁS
USCIS anuncia los trámites migratorios que quedan suspendidos en EE.UU. para ciudadanos de 19 países

USCIS anuncia los trámites migratorios que quedan suspendidos en EE.UU. para ciudadanos de 19 países

LEER MÁS
Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

USA

Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha de diciembre

USCIS anuncia los trámites migratorios que quedan suspendidos en EE.UU. para ciudadanos de 19 países

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025