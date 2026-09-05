HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Latinos en USA

¿Enviaste tu Formulario I-485 y el USCIS lo rechazó? Esto puedes hacer antes del 18 de septiembre

Ten en cuenta que enviar el I-485 no garantiza que el USCIS lo acepte, pues solo una firma faltante, o documentos incompletos pueden provocar el rechazo.

Si enviaste tu Formulario I-485 y el USCIS lo rechazó, esto debes hacer.
Si enviaste tu Formulario I-485 y el USCIS lo rechazó, esto debes hacer. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Escuchar
Resumen
Compartir

Si enviaste tu Formulario I-485 (documento para solicitar el ajuste de estatus y conseguir la residencia permanente) antes del 18 de septiembre, debes saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede rechazarlo por un simple error, por ello es importante que actúes rápido.

PUEDES VER: Terror en Walmart | Mujer de 71 años es atacada por agente de seguridad dentro supermercado: ¿Qué ocurrió realmente?

lr.pe

¿Uscis rechazó tu formulario I-485 por un error? Esto debes hacer antes del 18 de septiembre

En el caso de que el USCIS reciba y acepte el Formulario I-485 con fecha de envío o presentación electrónica anterior al 18 de septiembre del 2026, el cambio de edición no debería afectarlo: la agencia acepta la edición 01/20/25 cuando está matasellada o presentada electrónicamente previo a esa fecha.

Pero si el USCIS lo rechaza por otro error, como firma faltante, tarifa incorrecta, pago rechazado, páginas incompletas, evidencia requerida o el envío a una dirección incorrecta, la solicitud podría ser considerada no presentada.

Por lo tanto, tendrás que corregirla y volverla a enviar el 18 de septiembre o después, esto quiere decir que deberás presentarla con la nueva edición del I-485 con fecha 09/18/26. Recuerda: no existe periodo de gracia para reenviar con la edición anterior.

Pasos a seguir si recibes el rechazo del USCIS

A continuación, te diremos todos los pasos que debes seguir si es que recibes un rechazo de parte del USCIS:

  • Revisa la notificación de rechazo y localiza el motivo exacto para poder corregirlo.
  • Si el nuevo envío será el 18 de septiembre o más tarde, descarga desde el sitio oficial de USCIS la edición 09/18/26 del I-485 y complétala siguiendo las instrucciones vigentes.
  • Comprueba que estén incluidas todas las páginas requeridas, que el formulario vaya firmado, que la tarifa y el método de pago sean correctos y que la dirección de presentación corresponda a tu categoría.
  • Guarda el comprobante original de envío, el aviso de rechazo y una copia íntegra del paquete.
  • Si el caso depende de una fecha límite, de la disponibilidad de una visa, de una protección temporal o de una situación migratoria compleja, busca cuanto antes el asesoramiento de un abogado de inmigración autorizado o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

Atención, inmigrantes de EE.UU: DHS aplicará nueva norma para el proceso de asilo desde el 31 de diciembre

LEER MÁS
USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

USCIS endurece requisitos para inmigrantes: tu solicitud sería rechazada por este error en tu foto de identidad

LEER MÁS
USCIS confirma la reducción de la duración de los permisos laborales para inmigrantes en Estados Unidos

USCIS confirma la reducción de la duración de los permisos laborales para inmigrantes en Estados Unidos

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Latinos en USA

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025