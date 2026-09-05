¿Enviaste tu Formulario I-485 y el USCIS lo rechazó? Esto puedes hacer antes del 18 de septiembre

Si enviaste tu Formulario I-485 y el USCIS lo rechazó, esto debes hacer. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Si enviaste tu Formulario I-485 (documento para solicitar el ajuste de estatus y conseguir la residencia permanente) antes del 18 de septiembre, debes saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puede rechazarlo por un simple error, por ello es importante que actúes rápido.

¿Uscis rechazó tu formulario I-485 por un error? Esto debes hacer antes del 18 de septiembre

En el caso de que el USCIS reciba y acepte el Formulario I-485 con fecha de envío o presentación electrónica anterior al 18 de septiembre del 2026, el cambio de edición no debería afectarlo: la agencia acepta la edición 01/20/25 cuando está matasellada o presentada electrónicamente previo a esa fecha.

Pero si el USCIS lo rechaza por otro error, como firma faltante, tarifa incorrecta, pago rechazado, páginas incompletas, evidencia requerida o el envío a una dirección incorrecta, la solicitud podría ser considerada no presentada.

Por lo tanto, tendrás que corregirla y volverla a enviar el 18 de septiembre o después, esto quiere decir que deberás presentarla con la nueva edición del I-485 con fecha 09/18/26. Recuerda: no existe periodo de gracia para reenviar con la edición anterior.

Pasos a seguir si recibes el rechazo del USCIS

A continuación, te diremos todos los pasos que debes seguir si es que recibes un rechazo de parte del USCIS: