USA

USCIS anuncia los trámites migratorios que quedan suspendidos en EE.UU. para ciudadanos de 19 países

USCIS confirmó que la suspensión de los trámites migratorios, que afecta a países considerados como de alto riesgo, impactará a más de un millón de solicitantes.

USCIS anunció los trámites migratorios que quedaron suspendidos para 19 países.
USCIS anunció los trámites migratorios que quedaron suspendidos para 19 países. | Difusión

La administración de Donald Trump ordenó la suspensión inmediata de todos los trámites migratorios para ciudadanos provenientes de 19 países catalogados como de alto riesgo. Esta decisión fue comunicada oficialmente el 2 de diciembre y difundida por la cadena NBC News. La medida tiene un alcance amplio y afecta tanto a quienes ya se encuentran en territorio estadounidense como a quienes gestionaban procesos desde el extranjero.

Según lo detallado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la disposición implica una revisión exhaustiva de los expedientes de personas originarias de países que anteriormente ya estaban sujetos a restricciones por razones de seguridad nacional. De acuerdo con las cifras citadas por el mismo organismo, la suspensión podría impactar a más de un millón de solicitantes.

¿Qué trámites migratorios quedan suspendidos en EE.UU. para personas de 19 países?

  • Solicitudes de asilo político (Formulario I-589).
  • Ajuste de estatus para residencia permanente (Formulario I-485).
  • Renovaciones y remplazo de tarjetas de residencia.
  • Solicitudes de naturalización para acceder a la ciudadanía.
  • Permisos de viaje y documentos de reingreso.
  • Peticiones para preservar la residencia con fines de naturalización (Formulario N-470).

La suspensión de estos trámites migratorios se aplicará sin importar en qué etapa se encuentren los expedientes, si el proceso ya fue iniciado, el estatus migratorio actual del solicitante o el tiempo que lleve residiendo en Estados Unidos.

Así lo señala un documento interno citado por NBC News, en el que se enfatiza que “ninguna entrevista requerida podrá ser omitida, sin excepción, en los casos relacionados con personas de estas nacionalidades”.

Además, fuentes oficiales confirmaron que todos los solicitantes comprendidos en la medida deberán pasar, de forma obligatoria, un proceso riguroso de verificación de antecedentes, como parte del refuerzo de los protocolos de seguridad.

¿Qué países integran la lista de alto riesgo para los trámites migratorios de EE.UU.?

  • Afganistán
  • Burundi
  • Chad
  • Cuba
  • Eritrea
  • Guinea Ecuatorial
  • Haití
  • Irán
  • Laos
  • Libia
  • Myanmar
  • República del Congo
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela
  • Yemen

¿Por qué Estados Unidos decidió suspender los trámites migratorios?

La reciente decisión del gobierno estadounidense responde a preocupaciones específicas en materia de seguridad. Según se detalla en un memorando oficial emitido por el USCIS, la medida se sustenta en casos recientes en los que personas de origen afgano estuvieron involucradas en atentados y hechos violentos dentro del país.

El mismo documento señala que el objetivo principal de esta política es salvaguardar a la ciudadanía estadounidense, mediante la aplicación de controles más estrictos sobre individuos que puedan tener antecedentes relacionados con terrorismo, redes delictivas u otras amenazas a la seguridad, conforme a lo establecido en la Proclamación 10949.

