Terror en Walmart | Mujer de 71 años es atacada por agente de seguridad dentro supermercado: ¿Qué ocurrió realmente?

Mujer de 71 años es atacada por agente de seguridad dentro del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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El pasado 18 de agosto, se reportó que una mujer identificada como Patricia Tarver, de 71 años, y su hija Amita Spear, fueron multadas por alteración del orden público luego de un incidente en un Walmart de Bainbridge, en Georgia. No obstante, lo que parecía ser un hecho más, Tarver decidió compartir su relato cambiando toda la intervención de las autoridades.

Durante su declaración, la mujer expresó que la respuesta de los agentes fue desproporcionada y que no se justificaba la multa impuesta. Además, su testimonio revela que todo fue un malentendido y una reacción excesiva por parte de la policía en el contexto del incidente.

Anciana revela que agente la tiró al suelo por arrestarla dentro del Walmart

Patricia Tarver habló con WTOK TV y contó lo sucedido. Ella se encontraba haciendo compras cuando otra mujer la empezó a amenazar y que tras percatarse de ello, su hija Spear llegó hasta el Walmart.

Spear indicó que, cuando llegó al supermercado, se encontró con la otra mujer armada con una pistola Taser, lo cual desencadenó en una fuerte discusión. Fue allí que los agentes llegaron, la esposaron y después tiraron a su madre al suelo. "Me dio la vuelta, me alzó, me arrojó contra el suelo y se puso a horcajadas sobre mí, con las rodillas apoyadas en mi espalda”, fue el testimonio que brindó Tarver.

Por su parte, Stephanie Ware, la otra hija de Tarver, contó que posee un video en el que se puede ver a su madre intentando irse del lugar antes de encontrarse con los agentes. Mientras que Tarver reveló que sufrió un ataque de pánico en la comisaría, pero le negaron su medicamento. Horas más tarde, su hija fue quien la llevó a urgencias.

¿Cuál es la situación de Tarver actualmente?

Tarver señaló que tiene el hombro inflamado por lo que tuvo que someterse a diversas resonancias magnéticas. Después según los reportes, la derivaron a terapia psicológica y le recetaron antidepresivos.

En el alta hospitalaria de Tarver se puede leer: "abuso físico a una mujer mayor"; sin embargo, pese a la acusación, el jefe de policía de seguridad pública de Bainbridge, Redell Walton, indicó que se está llevando a cabo una investigación interna, pero decidió no dar más información.