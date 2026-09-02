Es oficial | EE.UU. cancela Green Card de las personas que viajen fuera del país y no cumplan con estas reglas clave

EE.UU. cancela Green Card de las personas que viajen fuera del país. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

EE.UU. cancela Green Card de las personas que viajen fuera del país. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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El estatus de residente permanente (Green Card) te permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero también puedes realizar viajes; sin embargo, estos tienen un límite pues estar mucho tiempo fuera de la nación americana pone en riesgo este beneficio. Según lo advertido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), estas acciones pueden desencadenar un abandono de estatus.

Cabe mencionar que además del tiempo que se pase fuera del país, también existen otras situaciones que pueden derivar en la pérdida de residencia permanente.

Gobierno de EE.UU. revocará Green Card de estas personas

Ten en cuenta que a pesar de que los extranjeros con Green Card tienen permitido viajar a cualquier país, deben demostrar que su residencia actual seguirá siendo Estados Unidos. Ante ello, el USCIS indica cuáles son las situaciones en las que esto puede ser puesto en duda, desde el motivo de la salud, la intención de regresar y los vínculos que se mantengan en la nación americana como vivienda, empleo, familia y pago de impuestos.

La entidad migratoria recomienda seguir estas normas oficiales para evitar perder el estatus legal en Estados Unidos:

Mantener Estados Unidos como residencia principal y no establecerse permanentemente en otro país.

Conservar vínculos con Estados Unidos.

Presentar las declaraciones de impuestos estadounidenses como residente.

Demostrar que el viaje tiene carácter temporal.

Contar con documentación válida para regresar, como la Green Card en los casos en que sea suficiente.

en los casos en que sea suficiente. Tener especial precaución con las ausencias de más de 180 días, ya que al regresar el residente puede quedar sujeto a un análisis migratorio más amplio como solicitante de admisión.

Si la ausencia alcanzara un año o más, solicitar antes de salir de Estados Unidos un permiso de reingreso.

Poder explicar y acreditar las razones de una ausencia prolongada.

¿Qué debes hacer si tu ausencia debe ser más larga de lo permitido?

Si un residente permanente sabe que antes de viajar, estará fuera de Estados Unidos por un tiempo prolongado, deberá solicitar el permiso de reingreso a través del Formulario I-131, que cuenta con una vigencia máxima de dos años.

Las principales razones por las que puedes perder la Green Card

A continuación, te diremos los principales motivos por los cuales puedes perder tu estatus de residente permanente: