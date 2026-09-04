Alerta máxima inmigrantes | Deportarán a extranjeros con Green Card que no hagan caso a estas medidas: Deberán dejar el país inmediatamente

Deportarán a extranjeros con Green Card que no hagan caso a estas medidas en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Deportarán a extranjeros con Green Card que no hagan caso a estas medidas en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Debes saber que mantener la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos no solo implica permanecer en la nación americana, sino también tendrás que cumplir con una serie de obligaciones legales y de conducta, pues de esa manera aseguran las autoridades la validez de dicho derecho.

Cabe mencionar que la falta de cumplimiento podría resultar no solo en sanciones, sino también en la pérdida de beneficios y hasta posiblemente la revocación del documento de residencia.

¿Se prohibirá la Green Card a quienes no cumplan una serie de exigencias?

Según las disposiciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), todos los residentes permanentes tendrán que cumplir con determinadas obligaciones para mantener su estatus legal, por lo que estas son las siguientes:

Obedecer las leyes de Estados Unidos

Presentar declaraciones de impuestos sobre la renta

Informar los ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Apoyar la forma democrática del gobierno

Registrarse en el Servicio Selectivo (solo para hombres entre 18 y 25 años)

¿Cuáles son las ventajas de los extranjeros que cuentan con la Green Card?

Aquellos inmigrantes que logran conseguir la Green Card en Estados Unidos pueden disfrutar de diversos beneficios que les facilitan una vida más estable, segura y legal en el país americano. Entre los más destacados están:

Derecho a residir y trabajar legalmente

Acceso a la seguridad social y beneficios públicos

Posibilidad de estudiar con tarifas reducidas

Libertad de viajar

Camino a la ciudadanía

¿USCIS puede quitarte la Green Card a residentes que vivan fuera de EE.UU.?

La autoridad de inmigración está evaluando la revocación de la Green Card a los beneficiarios que permanecen en el extranjero y solo visitan el país por cortos periodos. Ante ello, expertos legales indican que las entradas esporádicas de dos semanas anuales incumplen con los requisitos de residencia permanente.

En este sentido, los asesores jurídicos recomiendan consolidar vínculos financieros y habitacionales demostrables en territorio estadounidense para así evitar procesos sancionatorios en las aduanas.