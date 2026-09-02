Cómo se verá la Tierra dentro de 100 millones de años: un video-mapa muestra el futuro de nuestro planeta

Las investigaciones geológicas y un modelo matemático revelan cómo será la Tierra dentro de 100 millones de años. Foto: SpaceRip

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Las masas continentales de la Tierra no siempre fueron como las vemos hoy en los mapas. A lo largo de cientos de millones de años, el desplazamiento de las placas tectónicas modificó la posición de los continentes y transformó por completo la superficie terrestre. Un video-mapa reconstruye ese proceso y ofrece una proyección de cómo sería la apariencia de nuestro planeta dentro de 100 millones de años.

El material recorre la evolución de los continentes durante los últimos 600 millones de años y extiende el modelo hacia el futuro. La reconstrucción paleogeográfica del canal de YouTube SpaceRip cuenta con material de Ron Blakey, profesor de Geología de la Universidad del Norte de Arizona. Es necesario recalcar que la proyección no representa una predicción exacta, sino uno de los posibles escenarios derivados de los movimientos de las placas.

¿Cómo se verá la Tierra durante los próximos 100 millones de años?

La tectónica de placas constituye un proceso lento, pero capaz de transformar la geografía planetaria a escalas de tiempo geológicas. Las placas de la corteza terrestre se desplazan, chocan y se separan, mientras los océanos pueden abrirse o reducirse. En el video se utiliza esta dinámica para mostrar la transformación progresiva de las masas terrestres desde hace millones de años hasta un posible escenario situado dentro de un siglo geológico.

La apariencia de los continentes en 100 millones de años, según la simulación. Foto: SpaceRip

Los cambios futuros podrían alterar de forma considerable la distribución actual de los continentes. Algunos modelos plantean que Asia y América del Norte podrían aproximarse hasta establecer una conexión, mientras el océano Pacífico perdería superficie. Estas proyecciones forman parte de diferentes hipótesis sobre la futura configuración del planeta, entre ellas Amasia, Novopangea y Pangea Última, aunque cada una propone una evolución tectónica distinta.

¿Qué consecuencias tendrá la deriva continental para el clima y los ecosistemas?

Una modificación de los continentes también repercutiría sobre las condiciones ambientales. La aparición de nuevas cordilleras y el desplazamiento de las masas terrestres pueden alterar la circulación atmosférica y oceánica, además de modificar la distribución de las precipitaciones y las temperaturas. El resultado sería un planeta con regiones y ecosistemas muy diferentes de los actuales.

Estos cambios también ejercerían presión sobre las especies. La transformación de los hábitats podría favorecer la aparición de nuevos ecosistemas, mientras determinadas poblaciones tendrían que adaptarse a condiciones distintas o desaparecer. Los efectos de la tectónica se desarrollan durante millones de años, una escala temporal muy superior a la de los cambios climáticos provocados por la actividad humana.