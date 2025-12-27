Desde el viernes 26 de diciembre comenzó a aplicarse una nueva regla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que modifica los controles para ingresar al país. El cambio alcanza a los ciudadanos extranjeros con residencia legal permanente, conocidos como titulares de la Green Card.

La norma fue oficializada en octubre tras su publicación en el Registro Federal y establece que todos los extranjeros deberán ser fotografiados tanto al ingresar como al salir de Estados Unidos. Esta medida se aplicará en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres, puertos marítimos y en otros puntos de salida autorizados.

La nueva regla aplica para todos

La medida alcanza a todos los extranjeros que entren o salgan del país, sin importar su edad, el tipo de visa que tengan o su situación migratoria, según precisa el comunicado oficial. La disposición también incluye a los menores de 14 años y a las personas mayores de 79.

El informe explica que los residentes permanentes legales son ciudadanos extranjeros autorizados por la ley de inmigración a vivir de manera permanente en Estados Unidos. Sin embargo, para los fines de esta normativa, “serán procesados ​​como extranjeros“.

En la práctica, esto significa que, al igual que el resto de personas no ciudadanas, deberán someterse al registro fotográfico cada vez que crucen un punto oficial de entrada o salida del país.

¿Medida afecta a los estadounidenses?

La medida excluye únicamente a los ciudadanos de Estados Unidos, aunque estos pueden optar de manera voluntaria por el sistema de reconocimiento facial. Quienes decidan no hacerlo solo deben informar su preferencia a un agente de la CBP o al personal de la aerolínea, tras lo cual su pasaporte será verificado mediante una revisión manual.

La CBP elimina las imágenes de los ciudadanos estadounidenses en un plazo máximo de 12 horas después de completar la verificación de identidad.

En el caso de los viajeros extranjeros, sus datos biométricos se incorporan al Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde las fotografías pueden conservarse por un período de hasta 75 años.

Para ajustarse a las nuevas exigencias legales, se eliminan exenciones que incluían a diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses. Además, el registro de datos biométricos se extiende a más formas de desplazamiento: viajes por vía marítima, vuelos en aeronaves privadas, cruces en vehículos y también el tránsito de peatones tanto al ingresar como al salir.

¿Por qué es importante la recolección de datos biométricos?

Exigir que todos los ciudadanos extranjeros sean fotografiados, sin excepciones, permite al DHS "verificar biométricamente la identidad de todos los viajeros extranjeros que entran y salen de Estados Unidos, lo que ayuda a prevenir el fraude de visas y el uso fraudulento de documentación de viaje legítima”, explica el CBP. Además, la incorporación de la biometría facial refuerza los niveles de seguridad y brinda a la CBP una herramienta adicional para: