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Judicialidad

Juzgado de Paz Letrado de Virú realizó jornada extraordinaria de descarga procesal

El Juzgado de Paz Letrado de Virú impulsó una jornada de descarga procesal para agilizar escritos y la ejecución de sentencias pendientes.

El magistrado y su equipo se enfocaron en tramitar escritos y proteger sentencias, mejorando así la atención legal en la provincia. Fuente: facebook.
El magistrado y su equipo se enfocaron en tramitar escritos y proteger sentencias, mejorando así la atención legal en la provincia. Fuente: facebook.
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El magistrado del Juzgado de Paz Letrado de Virú, junto a su personal, desarrolló una jornada extraordinaria de descarga procesal, a fin de impulsar la celeridad de los casos como la atención de escritos pendientes de tramitar y la protección de sentencias en beneficio de los pobladores de dicha provincia.

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