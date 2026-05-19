Juzgado de Paz Letrado de Virú realizó jornada extraordinaria de descarga procesal
El Juzgado de Paz Letrado de Virú impulsó una jornada de descarga procesal para agilizar escritos y la ejecución de sentencias pendientes.
El magistrado del Juzgado de Paz Letrado de Virú, junto a su personal, desarrolló una jornada extraordinaria de descarga procesal, a fin de impulsar la celeridad de los casos como la atención de escritos pendientes de tramitar y la protección de sentencias en beneficio de los pobladores de dicha provincia.