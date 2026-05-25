Presidenta de la corte del Santa lidera primer izamiento del pabellón nacional de su gestión
Esta mañana, la doctora María Luisa Apaza Panuera presidió el primer izamiento del pabellón nacional durante su gestión en la Corte Superior de Justicia del Santa.
Esta mañana, la doctora María Luisa Apaza Panuera participó en el primer izamiento del pabellón nacional en lo que va de su gestión al frente de la Corte Superior de Justicia del Santa. En el acto cívico estuvo acompañada por magistradas de la subespecialidad de Violencia Familiar del Módulo de Familia.
Esta ceremonia cívica obligatoria está normada por el Decreto Supremo N.° 127-2025-PCM, dispositivo que establece su cumplimiento en todas las entidades públicas del país, así como la entonación del Himno Nacional.