Corte del Santa rinde homenaje a servidora Raida Guimarey tras 37 años de trayectoria laboral

El emotivo acto tuvo lugar después de su última jornada laboral, destacando su trayectoria en diversas áreas como los juzgados de menores y la Sala Mixta Descentralizada. Fuente: facebook.

El emotivo acto tuvo lugar después de su última jornada laboral, destacando su trayectoria en diversas áreas como los juzgados de menores y la Sala Mixta Descentralizada. Fuente: facebook.

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Toda una vida al servicio de la administración de justicia. En un ambiente de profunda gratitud y reconocimiento institucional, la Corte Superior de Justicia del Santa rindió un emotivo homenaje de despedida a la servidora Raida Marilú Guimarey León, una compañera de trabajo voluntariosa, comprometida con su labor y descrita por sus colegas como una buena amiga, quien cesó formalmente por límite de edad el pasado viernes 15.

El agasajo se llevó a cabo inmediatamente después de su última marcación como trabajadora santeña, acto simbólico que marcó el cierre de una impecable y extensa carrera profesional en el Distrito Judicial del Santa. En total, la servidora dedicó 37 años, 8 meses y 22 días de servicio a la institución. Durante su trayectoria, laboró en los juzgados de menores, la Sala Mixta Descentralizada, el área de Tesorería, la Primera Sala Civil y la Unidad de Servicios Judiciales.

El afecto y el respeto hacia Guimarey León se hicieron patentes en la emotiva ceremonia que le prepararon los magistrados y servidores del Módulo Civil Corporativo. En representación de los magistrados de dicho módulo, el juez superior doctor Samuel Sánchez Melgarejo dirigió unas palabras de reconocimiento a la compañera Raida, destacando su impecable paso por la institución, y procedió a hacerle entrega de la resolución oficial de reconocimiento y cese.

Asimismo, la homenajeada recibió una placa recordatoria de manos del abogado Carlo Palacio, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corte del Santa, que reconoció su trabajo a lo largo de más de tres décadas.