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Más de dos mil actos procesales y administrativos se realizaron durante Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

Los jueces y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Santa llevaron a cabo un exitoso trabajo voluntario, registrando 2543 actos en solo cinco horas.

De los actos efectuados, 2207 fueron procesales, destacándose 1642 a través del Sistema Integrado Judicial, con un enfoque en notificaciones y autos.. Fuente: facebook.
De los actos efectuados, 2207 fueron procesales, destacándose 1642 a través del Sistema Integrado Judicial, con un enfoque en notificaciones y autos.. Fuente: facebook.
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Una intensa jornada sabatina de trabajo voluntario desarrollaron los jueces y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Santa, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde de hoy. Se logró la realización de 2543 actos, de los cuales 2207 fueron actos procesales y 336, actos administrativos en los módulos civil, laboral, penal, de familia y contencioso-administrativo, con el objetivo de disminuir la carga procesal.

En cuanto a los actos procesales registrados a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ), se obtuvo un total de 1642 registros. Dentro de este bloque, el mayor volumen se concentró en notificaciones, con 509 registros (31 %); autos, con 476 registros (29 %); decretos, con 314 registros (19.1 %); y otros descargos, con 262 registros, que representan el 16 % del total de actos procesales extraídos del SIJ.

Por otro lado, los actos procesales realizados de manera manual por los administradores y jueces coordinadores de los módulos sumaron 565 registros. En este componente destacan 267 expedientes saneados (47.3 %), 256 expedientes archivados (45.3 %) y 42 actas transcritas, que representan el 7.4 % del total de actos procesales manuales reportados.

A nivel administrativo se registraron 336 actos, lo que refleja un trabajo de apoyo, organización y gestión desarrollado por las áreas, entre las que destaca la de notificaciones.

Este componente permite visibilizar labores administrativas que contribuyen al funcionamiento operativo de los órganos jurisdiccionales y al soporte de las actividades de descarga procesal.

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