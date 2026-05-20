Ordenan detención preliminar contra investigado por atropello a menores
Juzgado de Huamachuco ordenó siete días de detención contra investigado por atropellar a dos menores y darse a la fuga.
El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco ordenó siete días de detención preliminar contra Víctor Acevedo, investigado por presuntamente atropellar a dos menores de edad en el distrito de Huamachuco, no auxiliarlos y darse a la fuga.
La medida también alcanza a su pareja, Iris Baltazar, quien es investigada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, tras haber tenido conocimiento de los hechos.