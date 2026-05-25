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Módulo Laboral de la Corte de Piura realiza hoy jornada extraordinaria de descarga procesal

La Corte de Piura realizó el pasado sábado una Jornada Judicial Voluntaria Extraordinaria, enfocada en la descarga procesal y la agilización de trámites judiciales.

La actividad involucró a magistrados y personal administrativo para mejorar la tramitación de procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Fuente: facebook.
La actividad involucró a magistrados y personal administrativo para mejorar la tramitación de procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Fuente: facebook.
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El pasado sábado, el Módulo Corporativo Laboral – Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) de la Corte de Piura lleva a cabo una Jornada Judicial Voluntaria Extraordinaria de Descarga Procesal en el horario de 08.00 a. m. a 01.00 p. m., con el objetivo de agilizar la tramitación de procesos judiciales y reducir la carga procesal.

La actividad cuenta con la participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes desarrollan labores enfocadas en el proveído de escritos correspondientes al área de ejecución, tanto bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo como de la Ley N.° 26636.

Asimismo, durante la jornada se ejecutan acciones relacionadas con el endoso de certificados de depósito judicial, la calificación de demandas y la elaboración de cédulas de notificación.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000675-2026-P-CSJPI-PJ, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, a cargo del juez superior Fidencio Francisco Cunya Celi, y conforme a los lineamientos del documento interno aprobado mediante la Resolución N.° 000647-2026-P-CSJPI-PJ.

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