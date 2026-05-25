Módulo Laboral de la Corte de Piura realiza hoy jornada extraordinaria de descarga procesal

La actividad involucró a magistrados y personal administrativo para mejorar la tramitación de procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Fuente: facebook.

La actividad involucró a magistrados y personal administrativo para mejorar la tramitación de procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Fuente: facebook.

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El pasado sábado, el Módulo Corporativo Laboral – Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) de la Corte de Piura lleva a cabo una Jornada Judicial Voluntaria Extraordinaria de Descarga Procesal en el horario de 08.00 a. m. a 01.00 p. m., con el objetivo de agilizar la tramitación de procesos judiciales y reducir la carga procesal.

La actividad cuenta con la participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes desarrollan labores enfocadas en el proveído de escritos correspondientes al área de ejecución, tanto bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo como de la Ley N.° 26636.

Asimismo, durante la jornada se ejecutan acciones relacionadas con el endoso de certificados de depósito judicial, la calificación de demandas y la elaboración de cédulas de notificación.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000675-2026-P-CSJPI-PJ, emitida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, a cargo del juez superior Fidencio Francisco Cunya Celi, y conforme a los lineamientos del documento interno aprobado mediante la Resolución N.° 000647-2026-P-CSJPI-PJ.