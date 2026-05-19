Corte de La Libertad inauguró jornada extraordinaria sobre desprotección familiar

La Jornada busca brindar atención prioritaria a procesos de desprotección que afectan a niños, niñas y adolescentes en la región. Fuente: facebook.

La Jornada busca brindar atención prioritaria a procesos de desprotección que afectan a niños, niñas y adolescentes en la región. Fuente: facebook.

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El presidente (e) de la Corte de La Libertad, José Ricardo Cabrejo Villegas, en compañía del jefe de la Odanc- La Libertad, Félix Ramírez Sánchez y de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo de Familia, participó de la inauguración de la Jornada Extraordinaria de Desprotección Familiar, una iniciativa organizada por el Poder Judicial para la atención prioritaria de los procesos de desprotección, abandono y adopción en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.