Corte de La Libertad inauguró jornada extraordinaria sobre desprotección familiar
La Corte de La Libertad inició una jornada para agilizar procesos de desprotección, abandono y adopción de niños y adolescentes.
El presidente (e) de la Corte de La Libertad, José Ricardo Cabrejo Villegas, en compañía del jefe de la Odanc- La Libertad, Félix Ramírez Sánchez y de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo de Familia, participó de la inauguración de la Jornada Extraordinaria de Desprotección Familiar, una iniciativa organizada por el Poder Judicial para la atención prioritaria de los procesos de desprotección, abandono y adopción en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.