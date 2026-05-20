Corte de La Libertad designa nuevo juez supernumerario en Ascope
Cecilia León tomó juramento a John Castillo como juez supernumerario en Ascope y destacó su compromiso con una justicia eficiente.
La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, tomó juramento virtual al secretario John Milthon Castillo Castillo, quien –a partir de la fecha- asume funciones como juez supernumerario en el Segundo Juzgado Especializado Laboral de Ascope.
Previo al acto protocolar, la doctora Cecilia León Velásquez expresó que esta promoción se realiza tras identificar su compromiso con la institución, y lo exhortó a desempeñar sus funciones con transparencia, celeridad y eficiencia, a fin de contribuir con una justicia más cercana y oportuna en favor de la población ascopana.