Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Judicialidad

Presidente de la Corte del Santa anuncia impacto deportivo y económico por los Juegos Nacionales 2025

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, anunció los Juegos Nacionales Judiciales 2025, que se inaugurará el 30 de octubre.

Este evento contará con la participación de 2,615 deportistas de 40 cortes superiores. Fuente: Difusión.
Este evento contará con la participación de 2,615 deportistas de 40 cortes superiores. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, ofreció esta mañana una conferencia de prensa para informar sobre los avances en la organización de los Juegos Nacionales Judiciales 2025 del Poder Judicial, cuya inauguración se desarrollará este jueves 30 de octubre en el estadio centenario Manuel Rivera Sánchez. El evento deportivo congregará a delegaciones provenientes de 40 cortes superiores y órganos del Poder Judicial de todo el país.

Durante su intervención, el titular de la Corte del Santa destacó que esta edición reunirá a 2,615 deportistas inscritos que competirán en nueve disciplinas deportivas, entre las que destacan fútbol, vóley, básquet, ciclismo, atletismo, ajedrez, sapo, tenis de mesa, y natación. Pérez Sánchez subrayó que los deportes colectivos, como el fútbol y el vóley, son los de mayor convocatoria, lo que refleja el entusiasmo y la camaradería que caracterizan a los trabajadores judiciales.

Asimismo, el presidente de la Corte resaltó el movimiento económico que generará este importante evento deportivo, especialmente en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, por la llegada no solo de los deportistas sino también de sus familiares, acompañantes y visitantes de diversas regiones del país. “Estos juegos no solo fortalecen el espíritu deportivo y la integración institucional, sino que también impulsan el turismo, el comercio y los servicios locales, contribuyendo a dinamizar nuestra economía regional”, enfatizó.

Pérez Sánchez expresó además su agradecimiento a las autoridades locales, instituciones públicas y empresas privadas que vienen brindando su apoyo para garantizar el éxito del evento, que se desarrollará en el estadio Centenario y en diversas sedes deportivas de Nuevo Chimbote. "Se han tomado todas las previsiones con las autoridades respectivas, a fin de garantizar la seguridad de los visitantes en esta justa deportiva", añadió.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar activamente en la ceremonia inaugural y a acompañar con entusiasmo las competencias, que promueven valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la confraternidad judicial.

