HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte del Santa recibe vehículo entregado por el PRONABI

El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, entregó una camioneta en custodia temporal, beneficiando a la institución.

La entrega estuvo acompañada de la bendición del capellán R.P. Edgardo Jiménez. Fuente: Difusión.
La entrega estuvo acompañada de la bendición del capellán R.P. Edgardo Jiménez. Fuente: Difusión.

El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, hizo entrega de una camioneta otorgada en custodia temporal por el Programa Nacional de Bienes Incautados, a nuestra institución, en el marco de las normas que regulan la administración y disposición de bienes incautados por delitos en agravio del Estado.

"Con esta unidad vehicular que se incorpora a nuestro parque automotor fortaleceremos el cumplimiento eficiente de las labores jurisdiccionales, administrativas e institucionales, que desarrollamos en beneficio de los usuarios del sistema de justicia. Agradezco a mi equipo de funcionarios, que sumó esfuerzos en las gestiones para conseguir este objetivo", señaló el titular judicial.

La bendición de la camioneta estuvo a cargo del capellán de la Corte Superior de Justicia del Santa, R.P. Edgardo Jiménez. Posteriormente, el Dr. Pérez entregó el acta de asignación vehicular a la gerente de administración distrital, Ing. Julisa Cisneros García.

Notas relacionadas
Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

LEER MÁS
Titular de la Corte del Santa reafirma apoyo al INEI durante últimos días de Censo Nacional

Titular de la Corte del Santa reafirma apoyo al INEI durante últimos días de Censo Nacional

LEER MÁS
Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exitosa feria informativa realizó el SNEJ en la Universidad Continenal

Exitosa feria informativa realizó el SNEJ en la Universidad Continenal

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025