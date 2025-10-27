Corte del Santa recibe vehículo entregado por el PRONABI

El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, hizo entrega de una camioneta otorgada en custodia temporal por el Programa Nacional de Bienes Incautados, a nuestra institución, en el marco de las normas que regulan la administración y disposición de bienes incautados por delitos en agravio del Estado.

"Con esta unidad vehicular que se incorpora a nuestro parque automotor fortaleceremos el cumplimiento eficiente de las labores jurisdiccionales, administrativas e institucionales, que desarrollamos en beneficio de los usuarios del sistema de justicia. Agradezco a mi equipo de funcionarios, que sumó esfuerzos en las gestiones para conseguir este objetivo", señaló el titular judicial.

La bendición de la camioneta estuvo a cargo del capellán de la Corte Superior de Justicia del Santa, R.P. Edgardo Jiménez. Posteriormente, el Dr. Pérez entregó el acta de asignación vehicular a la gerente de administración distrital, Ing. Julisa Cisneros García.