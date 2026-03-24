Unidad de Flagrancia de Sullana sentencia a 16 años a sujeto por el delito de extorsión agravada

A 16 años de pena privativa de la libertad fue condenado E.J.F.B por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de L.M.M.A, a quien el sujeto le exigía a través de mensajes de texto, la suma de S/5.000 a cambio de no atentar contra su vida y la de su menor hija.

La medida coercitiva fue emitida por el Juzgado Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Sullana, conformado por las juezas Karla Gaona Merino, María Jacinto Atoche y Líder Facundo Facundo, tras aprobar el acuerdo de conclusión anticipada; por lo que el imputado purgará su condena hasta el 22 de octubre del 2041.

De acuerdo a la investigación fiscal, el sujeto le exigía a través de mensajes de texto la suma de S/5.000, a cambio de no atentar contra su vida y la de su hija; la víctima denunció los hechos y tras un seguimiento exhaustivo por parte de los efectivos policiales de Marcavelica, se capturó al imputado, cuando pretendía retirar de un agente, ubicado en Mallaritos, la suma de S/500, que había solicitado previamente, se abone a través de un código QR.

El órgano jurisdiccional, además ordenó la inhabilitación para la obtención y/o renovación de licencia para portar armas del imputado, así como una reparación civil de S/1.500, que deberá ser abonado de manera mensual, a partir de abril del 2026, en cuotas mensuales de S/150, hasta llegar al monto total de la reparación civil.

De esta manera, la Unidad de Flagrancia de Sullana, y gracias al trabajo coordinado de los operadores de justicia, viene emitiendo fallos ejemplares en los que sanciona el delito de manera rápida y eficiente.