HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO | PREVIAS DEL DEBATE ELECTORAL | LO ÚLTIMO de Perú hoy 24 de marzo | LR+ Noticias

Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Sullana sentencia a 16 años a sujeto por el delito de extorsión agravada

E.J.F.B ha sido condenado a 16 años de prisión por extorsión agravada, tras exigir 5 mil soles a L.M.M.A para no amenazar su vida. La sentencia fue emitida por el Juzgado Colegiado de Sullana.

La Unidad de Flagrancia de Sullana destaca por su eficaz labor en la condena de delitos. Fuente: Difusión.
La Unidad de Flagrancia de Sullana destaca por su eficaz labor en la condena de delitos. Fuente: Difusión.

A 16 años de pena privativa de la libertad fue condenado E.J.F.B por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de L.M.M.A, a quien el sujeto le exigía a través de mensajes de texto, la suma de S/5.000 a cambio de no atentar contra su vida y la de su menor hija.

La medida coercitiva fue emitida por el Juzgado Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Sullana, conformado por las juezas Karla Gaona Merino, María Jacinto Atoche y Líder Facundo Facundo, tras aprobar el acuerdo de conclusión anticipada; por lo que el imputado purgará su condena hasta el 22 de octubre del 2041.

De acuerdo a la investigación fiscal, el sujeto le exigía a través de mensajes de texto la suma de S/5.000, a cambio de no atentar contra su vida y la de su hija; la víctima denunció los hechos y tras un seguimiento exhaustivo por parte de los efectivos policiales de Marcavelica, se capturó al imputado, cuando pretendía retirar de un agente, ubicado en Mallaritos, la suma de S/500, que había solicitado previamente, se abone a través de un código QR.

El órgano jurisdiccional, además ordenó la inhabilitación para la obtención y/o renovación de licencia para portar armas del imputado, así como una reparación civil de S/1.500, que deberá ser abonado de manera mensual, a partir de abril del 2026, en cuotas mensuales de S/150, hasta llegar al monto total de la reparación civil.

De esta manera, la Unidad de Flagrancia de Sullana, y gracias al trabajo coordinado de los operadores de justicia, viene emitiendo fallos ejemplares en los que sanciona el delito de manera rápida y eficiente.

Notas relacionadas
Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

Comité Distrital de Flagrancia de Sullana acuerda fortalecer labor contra la criminalidad

LEER MÁS
Juzgado Colegiado de Flagrancia condenó a siete años a cuatro personas por delito contra la seguridad pública

Juzgado Colegiado de Flagrancia condenó a siete años a cuatro personas por delito contra la seguridad pública

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana hace entrega de 102 computadoras para Órganos Jurisdiccionales de Sullana y Talara

Presidente de la Corte de Sullana hace entrega de 102 computadoras para Órganos Jurisdiccionales de Sullana y Talara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
30 usuarios de OMAPED de talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

30 usuarios de OMAPED de talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

LEER MÁS
Corte de Sullana realiza jornada de capacitación y homenaje por el Día Internacional de las Juezas de Paz y Orientadoras Judiciales

Corte de Sullana realiza jornada de capacitación y homenaje por el Día Internacional de las Juezas de Paz y Orientadoras Judiciales

LEER MÁS
Integrantes del programa SECIGRA 2026 reciben capacitación sobre hostigamiento sexual

Integrantes del programa SECIGRA 2026 reciben capacitación sobre hostigamiento sexual

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minsa activa alerta epidemiológica por leptospirosis: Se elevan a más de 1.000 los casos en Perú

Debate Presidencial 2026 EN VIVO, 24 de marzo: once candidatos presentan sus propuestas en el Centro de Convenciones de Lima

Arequipa: hallan feto y placenta en terreno baldío

Judicialidad

30 usuarios de OMAPED de talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

Corte de Sullana realiza jornada de capacitación y homenaje por el Día Internacional de las Juezas de Paz y Orientadoras Judiciales

Integrantes del programa SECIGRA 2026 reciben capacitación sobre hostigamiento sexual

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate Presidencial 2026 EN VIVO, 24 de marzo: once candidatos presentan sus propuestas en el Centro de Convenciones de Lima

Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025