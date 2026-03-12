HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad reafirma su compromiso con la integridad institucional

Este pacto tiene como objetivo prevenir la corrupción, soborno y conductas antiéticas, promoviendo una cultura de transparencia en la institución judicial de La Libertad.

El documento también busca adoptar buenas prácticas de integridad, fortaleciendo la labor judicial. Fuente: Difusión.
El documento también busca adoptar buenas prácticas de integridad, fortaleciendo la labor judicial. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, firmó, esta mañana, el Compromiso de Integridad Institucional, documento oficial que forma parte del proceso de planificación para la correcta implementación del Modelo de Integridad en la institución.

Este pacto suscrito es una declaración formal de alto nivel que acuerda la adopción de las acciones estipuladas para la prevención de actos de corrupción, soborno y conductas antiéticas, y la promoción de una cultura de transparencia en todos los ámbitos de la Corte de La Libertad.

Además, el documento establece la voluntad de fomentar no solo la implementación de este modelo en toda la institución, sino también el cumplimiento de sus directrices, a través de la adopción de buenas prácticas de integridad que fortalezcan la labor judicial y garanticen un sistema de justicia transparente y con liderazgo ético.

Conoce este importante Compromiso de Integridad Institucional, ingresando al siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/csjlalibertad/informes-publicaciones/7767796-compromiso-de-integridad-institucional-de-la-corte-superior-de-justicia-de-la-libertad

Notas relacionadas
Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

LEER MÁS
Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

Dos jóvenes en estado crítico por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo

LEER MÁS
Comité Distrital de Flagrancia Delictiva desarrolla conversatorio para fortalecer actuación policial en delitos flagrantes

Comité Distrital de Flagrancia Delictiva desarrolla conversatorio para fortalecer actuación policial en delitos flagrantes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentencia a cárcel efectiva a sujeto por agresión física a su pareja

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Judicialidad

Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentencia a cárcel efectiva a sujeto por agresión física a su pareja

Corte de La Libertad incorpora a 35 jóvenes, a través del programa de Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil

Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica modernizarán los procesos de tenencia y régimen de visitas en la Corte de La Libertad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Humberto Abanto y Delia Espinoza: entrevista exclusiva con los candidatos a la segunda vuelta del CAL

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025