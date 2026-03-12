Presidenta de la Corte de La Libertad reafirma su compromiso con la integridad institucional

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, firmó, esta mañana, el Compromiso de Integridad Institucional, documento oficial que forma parte del proceso de planificación para la correcta implementación del Modelo de Integridad en la institución.

Este pacto suscrito es una declaración formal de alto nivel que acuerda la adopción de las acciones estipuladas para la prevención de actos de corrupción, soborno y conductas antiéticas, y la promoción de una cultura de transparencia en todos los ámbitos de la Corte de La Libertad.

Además, el documento establece la voluntad de fomentar no solo la implementación de este modelo en toda la institución, sino también el cumplimiento de sus directrices, a través de la adopción de buenas prácticas de integridad que fortalezcan la labor judicial y garanticen un sistema de justicia transparente y con liderazgo ético.