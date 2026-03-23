Se instalará Juzgado de Paz en el Centro Poblado de Monteron

Con la finalidad de garantizar el acceso efectivo al servicio de justicia de las poblaciones vulnerables, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la creación del Juzgado de Paz del Centro Poblado de Monterón, que permitirá fortalecer las 100 Reglas de Brasilia, que busca acortar barreras geográficas, económicas y sociales en cuanto al acceso al servicio de justicia.

Li Córdova mencionó que con la creación de este órgano jurisdiccional se beneficiará a 2.166 pobladores, que por muchos años tenían que trasladarse a otros sectores; sin embargo, ahora podrán realizar sus trámites judiciales en su mismo centro poblado, que pertenece al distrito de Marcavelica.

Resaltó, además, que el flamante juzgado de paz funcionará en el local comunal, que fue cedido por la Municipalidad Distrital de Marcavelica, y que se convocará a elecciones para elegir al primer juez o jueza de paz de ese sector, luego de que culmine el proceso de elecciones generales con sus resultados finales.

Asimismo, precisó que el proceso de elección será comunicado de manera oportuna al gobierno local, para que conforme el comité electoral, que tendrá a cargo el proceso de elección, el mismo que será monitoreado por funcionarios judiciales de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP).

Finalizó diciendo que la Corte de Sullana implementará el mencionado juzgado de paz con equipo de cómputo, mobiliario; además, se capacitará al flamante juez o jueza de paz, que desempeñará su cargo por el periodo de cuatro años.