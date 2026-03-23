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Judicialidad

Corte de Piura fortalece capacidades en la protección del Patrimonio Cultural de la Nación

La jornada incluyó la participación de especialistas en gestión documental y patrimonio, abordando procedimientos y normativas para la declaración de bienes culturales.

Se destacó la importancia de conservar el patrimonio cultural para la identidad nacional y la memoria colectiva del país. Fuente: Difusión.
Se destacó la importancia de conservar el patrimonio cultural para la identidad nacional y la memoria colectiva del país. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover la protección de nuestra identidad histórica, la Corte Superior de Justicia de Piura desarrolló la capacitación denominada “Proceso de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación”, dirigida a magistrados, servidores judiciales y público interesado.

La jornada académica contó con la participación de especialistas en gestión documental y patrimonio, quienes abordaron los procedimientos, criterios técnicos y el marco normativo necesarios para la identificación y declaratoria de bienes como patrimonio cultural. Asimismo, se generó un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos que permitió absolver dudas y reforzar buenas prácticas en la materia.

La jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Jackeline Tantaleán Requena, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, resaltando que “la conservación del patrimonio cultural constituye un pilar fundamental para preservar la memoria colectiva, fortalecer la identidad nacional y garantizar la transmisión de valores históricos a las futuras generaciones. En este contexto, el rol de las instituciones públicas resulta clave para asegurar su protección, defensa y adecuada gestión”.

La Gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas, agradeció al jefe de la Unidad Funcional de Registro y Defensa del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación, Alberto Meneses Hermoza, por la exposición.

Con la actividad la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso con la salvaguarda del patrimonio cultural, no solo desde el ámbito jurisdiccional, sino también mediante acciones de capacitación, sensibilización y fortalecimiento institucional. A través de estas iniciativas, se busca contribuir activamente a la protección del legado cultural de la nación y al desarrollo de una sociedad más consciente de su historia y riqueza cultural.

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