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Judicialidad

30 usuarios de OMAPED de talara se benefician con entrega de carnet para personas con discapacidad por parte de OREDIS

El Taller "Estabilidad Emocional y Sistema de Alerta Judicial para Personas con Discapacidad" reunió a setenta asistentes, destacando la importancia de brindar apoyo en el Sistema de Justicia.

El juez Henry Carrillo y profesionales abordaron temas de alerta judicial y estabilidad emocional. Fuente: Difusión.
El juez Henry Carrillo y profesionales abordaron temas de alerta judicial y estabilidad emocional. Fuente: Difusión.

Un total de 30 usuarios de OMAPED fueron atendidos por profesionales de la OREDIS con la entrega de carnet de personas con discapacidad, actividad realizada en el auditorio de la Casa de la Juventud promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Sullana.

Cerca de las 10.30 de la mañana en forma paralela el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova tuvo a cargo el acto inaugural del Taller "Estabilidad Emocional y Sistema de Alerta Judicial para Personas con Discapacidad" que congregó a cerca de 70 personas, miembros de Asociaciones de Discapacidad.

El titular de la Corte destacó la importancia que tiene la persona con discapacidad en el Sistema de Justicia, que recibe una atención preferencial, a través de la alerta judicial, para el tratamiento de sus procesos, como en los mecanismos de acceso a las instalaciones. Agradeció la presencia del OREDIS, una alianza muy fructífera que beneficia a las personas más vulnerables. También destacó la participación y convocatoria al público usuario de la OMAPED de Talara.

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Los participantes pidieron mayor accesibilidad y atención especializada en salud. Fuente: Difusión.

El juez de paz letrado de Talara Henry Carrillo Montero tuvo a cargo el tema "Sistema de Alerta Judicial para Personas con discapacidad". Mientras la Lic. Fiorella Lizet Castañeda Rodríguez y el psicólogo Harold Alain Chira de manera interactiva y con participación de los asistentes abordaron "La estabilidad emocional en las perdonas con discapacidad".

Al hacer uso de la palabra los asistentes indicaron que merecen una oportunidad, pidieron accesibilidad para poder desplazarse y sobre todo mayor atención especializada en salud.

Merece destacar el apoyo de nuestras orientadoras judiciales en este primer taller de promoción de la cultura jurídica.

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