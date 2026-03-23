Adolescentes en conflicto con la ley penal serán capacitados sobre mecanismos de inserción social
Corte Superior de Justicia de Sullana presenta Informativo Judicial.
Informativo Judicial es un programa de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Corte de Sullana informa:
- Se creó el Juzgado de Paz del centro poblado de Monterón, beneficiando a más de 2100 pobladores que ahora podrán realizar sus trámites sin trasladarse a otras zonas.
- Se aprobó el Programa de Integridad 2026, orientado a prevenir la corrupción, fortalecer la transparencia y proteger a los denunciantes dentro del sistema judicial.
- Autoridades reforzaron acciones para prevenir conflictos electorales en Sullana, Ayabaca y Talara, con identificación de riesgos y coordinación interinstitucional para garantizar elecciones seguras.
El 31 de marzo se realizará un taller para adolescentes en conflicto con la ley penal, enfocado en sus derechos y reinserción social.
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