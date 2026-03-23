Adolescentes en conflicto con la ley penal serán capacitados sobre mecanismos de inserción social

Corte de Sullana informa:

Se creó el Juzgado de Paz del centro poblado de Monterón , beneficiando a más de 2100 pobladores que ahora podrán realizar sus trámites sin trasladarse a otras zonas.

Se aprobó el Programa de Integridad 2026 , orientado a prevenir la corrupción, fortalecer la transparencia y proteger a los denunciantes dentro del sistema judicial.