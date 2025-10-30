HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Judicialidad

Presidente de la Cote del Santa participó en misa en honor al Señor de los Milagros

El Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, participó en la ceremonia eucarística en homenaje al Señor de los Milagros.

Al finalizar la ceremonia religiosa, el anda con la imagen recorrió las calles de Chimbote. Fuente: Difusión.
Al finalizar la ceremonia religiosa, el anda con la imagen recorrió las calles de Chimbote. Fuente: Difusión.

Con profunda devoción y respeto al Cristo de Pachacamilla, el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, participó en la ceremonia eucarística en homenaje al Señor de los Milagros, oficiada por el monseñor Ángel Ernesto Zapata Bances, obispo de la Diócesis de Chimbote.

Tras la celebración religiosa, el anda con la venerada imagen del Cristo Moreno, salió del templo a realizar su último recorrido por las calles de Chimbote.

Notas relacionadas
Corte del Santa recibe vehículo entregado por el PRONABI

Corte del Santa recibe vehículo entregado por el PRONABI

LEER MÁS
Juez del Quinto Juzgado Civil del Santa desmiente haber validado documentos falsos en proceso de tercería

Juez del Quinto Juzgado Civil del Santa desmiente haber validado documentos falsos en proceso de tercería

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia del Santa gana concurso nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública con el aplicativo "Donny"

Corte Superior de Justicia del Santa gana concurso nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública con el aplicativo "Donny"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

LEER MÁS
Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

LEER MÁS
Corte de Piura capacita a jóvenes paiteños

Corte de Piura capacita a jóvenes paiteños

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Judicialidad

Jueces de La Libertad expresan preocupación por agresiones contra magistrados

Presidente Bravo Llaque resalta resultados y trabajo coordinado en inauguración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad de Flagrancia

Corte de Lambayeque y Policía Nacional del Perú inauguran primer Laboratorio de Criminalística en una Unidad de Flagrancia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025