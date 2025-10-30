Presidente de la Cote del Santa participó en misa en honor al Señor de los Milagros
Con profunda devoción y respeto al Cristo de Pachacamilla, el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, participó en la ceremonia eucarística en homenaje al Señor de los Milagros, oficiada por el monseñor Ángel Ernesto Zapata Bances, obispo de la Diócesis de Chimbote.
Tras la celebración religiosa, el anda con la venerada imagen del Cristo Moreno, salió del templo a realizar su último recorrido por las calles de Chimbote.