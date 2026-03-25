Corte de Sullana recibió reconocimiento por implementación del Modelo de Integridad

En el marco de la Primera Reunión de la Red de Integridad Judicial, liderada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se hizo entrega de un reconocimiento al presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, por haber alcanzado altos niveles de capacidad preventiva frente a la corrupción durante el año 2025.

Durante el acto protocolar, la máxima autoridad judicial resaltó que el Distrito Judicial de Sullana aprobó la primera fase de implementación del Modelo de Integridad, además que “Estos reconocimientos no solo valoran los resultados alcanzados, sino que también buscan visibilizar experiencias exitosas que puedan ser replicadas en las demás cortes”, expresó la autoridad judicial.

Sostuvo, además, que la evaluación realizada refleja avances importantes en la implementación del Modelo de Integridad que permite al Poder Judicial proyectarse como parte de las instituciones que lideran este proceso a nivel nacional.

Durante el evento virtual, también se premiaron a otras Cortes Superiores por su capacidad preventiva ante la corrupción. Fuente: Difusión.

Por su parte, el titular de la Corte de Sullana, que además es Oficial de Integridad, agradeció por la distinción y resaltó que este logro es el resultado del compromiso del trabajo en equipo y que busca transparentar la gestión y prevenir posibles actos de corrupción.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos a las Cortes Superiores de Justicia de Huaura, Lima Sur, Cusco y La Libertad, así como la sede central del Poder Judicial (conformada por el Consejo Ejecutivo, Corte Suprema y Gerencia General) también alcanzó la alta calificación en el ranking de Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP)-2025

Cabe precisar que el evento se realizó de manera virtual y contó con la participación de presidentes de cortes, así como de la gerenta general del Poder Judicial, Claudett Delgado Llanos, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a los participantes, y la funcionaria responsable de la Unidad de Integridad del Poder Judicial, Elizenda Quispe Castillo.