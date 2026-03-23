Compartimos un momento de solidaridad y compromiso social

La entrega de alimentos fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Fuente: Difusión.

La entrega de alimentos fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Fuente: Difusión.

El juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, responsable del programa Secriga 2026 de la Corte de Piura, lideró la entrega de un donativo de alimentos al asilo de ancianos desamparados de Piura.

Esta noble acción se realizó junto a un grupo de jóvenes miembros del programa del Servicio Civil de Graduandos de Derecho 2026 (SECIGRA) y fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.