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Judicialidad

Compartimos un momento de solidaridad y compromiso social

El Juez Tulio Eduardo Villacorta lidera entrega de donativos al Asilo de Ancianos Desamparados en Piura, apoyando así a las personas en condición de vulnerabilidad.

La entrega de alimentos fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Fuente: Difusión.
La entrega de alimentos fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Fuente: Difusión.

El juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, responsable del programa Secriga 2026 de la Corte de Piura, lideró la entrega de un donativo de alimentos al asilo de ancianos desamparados de Piura.

Esta noble acción se realizó junto a un grupo de jóvenes miembros del programa del Servicio Civil de Graduandos de Derecho 2026 (SECIGRA) y fue coordinada con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

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