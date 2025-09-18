Mesa de Partes Itinerante de "Justicia en tu Comunidad" llegó a Santa Clemencia

La justicia más cerca de ti. El Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa, realizó el último viernes una nueva campaña de la Mesa de Partes Itinerante, esta vez en el centro poblado de Santa Clemencia. Más de medio centenar de personas fueron atendidas en los distintos servicios brindados.

Los moradores de la zona tuvieron la oportunidad de presentar demandas de alimentos, violencia familiar, y filiación. Asimismo, la magistrada Duany Carrasco Guevara, jueza del Tercer Juzgado Transitorio de Violencia Familiar y servidores de la Unidad de Servicios Judiciales brindaron orientación legal en las especialidades civil, laboral, constitucional, penal y familia.

Como en otros eventos similares, también se realizó una campaña médica integral con atenciones en medicina general, laboratorio clínico, tamizajes y vacunación. Todo, a cargo del personal médico de la posta de salud del centro poblado de Cambio Puente. Estudiantes del Instituto Rosa Merino Center realizaron corte de cabello a niños y adultos.