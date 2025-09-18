HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Judicialidad

Mesa de Partes Itinerante de "Justicia en tu Comunidad" llegó a Santa Clemencia

Medio centenar de pobladores recibieron atención legal y de salud.

Se brindó atención médica integral, vacunación y cortes de cabello. Fuente: Difusión.
Se brindó atención médica integral, vacunación y cortes de cabello. Fuente: Difusión.

La justicia más cerca de ti. El Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa, realizó el último viernes una nueva campaña de la Mesa de Partes Itinerante, esta vez en el centro poblado de Santa Clemencia. Más de medio centenar de personas fueron atendidas en los distintos servicios brindados.

Los moradores de la zona tuvieron la oportunidad de presentar demandas de alimentos, violencia familiar, y filiación. Asimismo, la magistrada Duany Carrasco Guevara, jueza del Tercer Juzgado Transitorio de Violencia Familiar y servidores de la Unidad de Servicios Judiciales brindaron orientación legal en las especialidades civil, laboral, constitucional, penal y familia.

Como en otros eventos similares, también se realizó una campaña médica integral con atenciones en medicina general, laboratorio clínico, tamizajes y vacunación. Todo, a cargo del personal médico de la posta de salud del centro poblado de Cambio Puente. Estudiantes del Instituto Rosa Merino Center realizaron corte de cabello a niños y adultos.

Notas relacionadas
Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia del Santa aperturó segunda edición del voluntariado 2025

Corte Superior de Justicia del Santa aperturó segunda edición del voluntariado 2025

LEER MÁS
Nueve meses de prisión preventiva para dos extranjeros acusados de robo agravado

Nueve meses de prisión preventiva para dos extranjeros acusados de robo agravado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

LEER MÁS
Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

LEER MÁS
Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

Jueces y servidores del Módulo Civil realizaron pasantía en Corte Suprema de Tucumán

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota