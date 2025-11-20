HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Delegación lambayecana participa en las jornadas académicas desarrolladas en Huaraz, que abordan los principales desafíos de acceso a la justicia para personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Corte de Lambayeque participo en encuentro judicial. Fuente: Difusión
Corte de Lambayeque participo en encuentro judicial. Fuente: Difusión

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) participa en el XII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y en el XIV Encuentro Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que se viene desarrollando del 19 al 21 de noviembre en la ciudad de Huaraz, departamento de Áncash.

La delegación lambayecana está encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y está conformada por el Dr. Cátulo Rojas Díaz, presidente de la Primera Sala Civil de la CSJLA y coordinador distrital de la Comisión de Acceso a la Justicia; la magistrada Nivia Maggaly Correa Jibaja, jueza de Paz Letrado de La Coipa e integrante de la Comisión Distrital; y el abogado Jorge Anthony Vargas Alarcón, secretario técnico de la referida comisión.

Las jornadas se desarrollan en el Centro Cultural de la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde autoridades judiciales de Perú e Iberoamérica exponen investigaciones, experiencias y avances orientados a fortalecer el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, en el marco de las Reglas de Brasilia y de la política de justicia inclusiva impulsada por la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Durante la primera sesión del encuentro, se presentaron conferencias magistrales de alta relevancia internacional. El magistrado Juan Manuel Fernández Martínez, presidente de la Audiencia Nacional de España, expuso “Justicia accesible en Iberoamérica: avances y desafíos”. Posteriormente, el Dr. Gustavo Amarilla Arnica, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, desarrolló la conferencia “Víctimas y personas privadas de libertad vulnerables frente al poder punitivo: desafíos del Acceso a la Justicia y del rol judicial en contextos de crimen”.

La magistrada Grace Agüero Alvarado, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, presentó “La vulnerabilidad de las personas migrantes frente a la explotación como mano de obra barata: desafíos para el acceso a la justicia en materia laboral conforme a las Reglas de Brasilia”. A continuación, la magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez, de la Corte Suprema de Colombia, expuso “Ni un derecho menos: acceso a la justicia y protección de derechos LGBTIQ+ en Colombia y los desafíos de protección conforme a las Reglas de Brasilia”.

Asimismo, la magistrada Karelia Martínez Rondón, del Tribunal Supremo Popular de Cuba, abordó “Acceso a la justicia con perspectiva de género en Iberoamérica: retos y oportunidades”, mientras que la magistrada Katerine Betty Muñoz Subía, de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, presentó la conferencia “El acceso a la justicia de las personas con discapacidad y adultos mayores: una cuestión de dignidad humana e igualdad”.

En los días siguientes, las conferencias y exposiciones continuarán desarrollándose con la participación de representantes de los poderes judiciales de Perú e Iberoamérica, quienes abordarán nuevas perspectivas y desafíos en materia de acceso a la justicia. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continuará presente en estas jornadas, reafirmando su compromiso con una justicia inclusiva, eficiente y orientada a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Notas relacionadas
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

LEER MÁS
Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

LEER MÁS
La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

La Corte de Sullana destaca avances en gestión, acceso a la justicia y lucha contra la corrupción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

La buena noticia antes de Navidad para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo

¿Trabajas en uno de estos empleos? Podrías jubilarte antes de los 65 años con pensión completa de la ONP

Judicialidad

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025