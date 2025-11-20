Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) participa en el XII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y en el XIV Encuentro Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que se viene desarrollando del 19 al 21 de noviembre en la ciudad de Huaraz, departamento de Áncash.



La delegación lambayecana está encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y está conformada por el Dr. Cátulo Rojas Díaz, presidente de la Primera Sala Civil de la CSJLA y coordinador distrital de la Comisión de Acceso a la Justicia; la magistrada Nivia Maggaly Correa Jibaja, jueza de Paz Letrado de La Coipa e integrante de la Comisión Distrital; y el abogado Jorge Anthony Vargas Alarcón, secretario técnico de la referida comisión.



Las jornadas se desarrollan en el Centro Cultural de la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde autoridades judiciales de Perú e Iberoamérica exponen investigaciones, experiencias y avances orientados a fortalecer el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, en el marco de las Reglas de Brasilia y de la política de justicia inclusiva impulsada por la Cumbre Judicial Iberoamericana.



Durante la primera sesión del encuentro, se presentaron conferencias magistrales de alta relevancia internacional. El magistrado Juan Manuel Fernández Martínez, presidente de la Audiencia Nacional de España, expuso “Justicia accesible en Iberoamérica: avances y desafíos”. Posteriormente, el Dr. Gustavo Amarilla Arnica, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, desarrolló la conferencia “Víctimas y personas privadas de libertad vulnerables frente al poder punitivo: desafíos del Acceso a la Justicia y del rol judicial en contextos de crimen”.



La magistrada Grace Agüero Alvarado, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, presentó “La vulnerabilidad de las personas migrantes frente a la explotación como mano de obra barata: desafíos para el acceso a la justicia en materia laboral conforme a las Reglas de Brasilia”. A continuación, la magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez, de la Corte Suprema de Colombia, expuso “Ni un derecho menos: acceso a la justicia y protección de derechos LGBTIQ+ en Colombia y los desafíos de protección conforme a las Reglas de Brasilia”.



Asimismo, la magistrada Karelia Martínez Rondón, del Tribunal Supremo Popular de Cuba, abordó “Acceso a la justicia con perspectiva de género en Iberoamérica: retos y oportunidades”, mientras que la magistrada Katerine Betty Muñoz Subía, de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, presentó la conferencia “El acceso a la justicia de las personas con discapacidad y adultos mayores: una cuestión de dignidad humana e igualdad”.



En los días siguientes, las conferencias y exposiciones continuarán desarrollándose con la participación de representantes de los poderes judiciales de Perú e Iberoamérica, quienes abordarán nuevas perspectivas y desafíos en materia de acceso a la justicia. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continuará presente en estas jornadas, reafirmando su compromiso con una justicia inclusiva, eficiente y orientada a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.