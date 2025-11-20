HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Judicialidad

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Despacho a cargo de la jueza Violeta Viviana Santos Castillo logró que ambos padres acuerden un régimen de visitas completo y detallado en beneficio de sus dos menores hijos.

Apoyando a la familia norteña con los pendientes judiciales. Fuente: Difusión
Apoyando a la familia norteña con los pendientes judiciales. Fuente: Difusión

El Tercer Juzgado de Familia del Módulo Corporativo de Familia de Chiclayo, dirigido por la jueza Violeta Viviana Santos Castillo, resolvió en apenas 19 días el expediente N.° 13266-2025, correspondiente a un proceso de régimen de visitas, destacando así la eficacia del Modelo de Oralidad en Familia y la respuesta oportuna a las necesidades de los niños y adolescentes.

El expediente ingresó por mesa de partes el 29 de octubre y fue admitido el 5 de noviembre mediante resolución registrada en el Sistema Integrado Judicial. Tras programarse la respectiva audiencia extraordinaria, el 17 de noviembre, a las 5:47 p. m., se llevó a cabo la sesión en la sala de audiencias del juzgado, con la participación de ambas partes y la presencia de la psicóloga del Equipo Multidisciplinario, Jenny Melissa Lora Sánchez.

Durante la audiencia, la magistrada Santos Castillo condujo un espacio de diálogo especializado que permitió que los padres alcanzaran un acuerdo integral respecto al régimen de visitas de sus dos menores hijos, uno de seis años y una bebé de siete meses, estableciendo horarios, días, participación en fechas especiales, vacaciones y asistencia a actividades escolares. Todo ello quedó formalizado en un acta de conciliación que tiene valor de sentencia.

Ambos padres acordaron un régimen detallado que garantiza una presencia activa del progenitor no custodio, respetando las rutinas de los menores y priorizando su bienestar emocional. Entre los puntos más relevantes se fijaron horarios diarios de visitas, distribución de fechas especiales como cumpleaños, Día del Padre, Navidad y Año Nuevo, así como la participación paterna en reuniones escolares y actividades formativas. También se determinó que el padre acompañará a su hija menor a las terapias médicas en la Clínica San Juan de Dios.

La jueza exhortó a ambos progenitores a mantener conductas respetuosas, evitar discusiones frente a los niños, abstenerse de ingerir alcohol u otras sustancias al momento de recogerlos, y a comunicarse exclusivamente por mensajes escritos para garantizar claridad y evitar conflictos. Asimismo, se estableció que cualquier futura modificación deberá ser solicitada formalmente al juzgado.

La audiencia concluyó con la disposición de que ambos padres participen en terapia psicológica para mejorar sus canales de comunicación y ejercer adecuadamente su rol parental, como parte de las medidas orientadas a proteger la estabilidad emocional de los niños.

Con esta resolución, el Tercer Juzgado de Familia de Chiclayo reafirma su compromiso con una justicia rápida, humana y orientada al interés superior del niño, demostrando que la oralidad permite procesos más eficientes, resolutivos y centrados en las necesidades reales de las familias.

Notas relacionadas
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

LEER MÁS
Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Judicialidad

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025