Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

El Tercer Juzgado de Familia del Módulo Corporativo de Familia de Chiclayo, dirigido por la jueza Violeta Viviana Santos Castillo, resolvió en apenas 19 días el expediente N.° 13266-2025, correspondiente a un proceso de régimen de visitas, destacando así la eficacia del Modelo de Oralidad en Familia y la respuesta oportuna a las necesidades de los niños y adolescentes.



El expediente ingresó por mesa de partes el 29 de octubre y fue admitido el 5 de noviembre mediante resolución registrada en el Sistema Integrado Judicial. Tras programarse la respectiva audiencia extraordinaria, el 17 de noviembre, a las 5:47 p. m., se llevó a cabo la sesión en la sala de audiencias del juzgado, con la participación de ambas partes y la presencia de la psicóloga del Equipo Multidisciplinario, Jenny Melissa Lora Sánchez.



Durante la audiencia, la magistrada Santos Castillo condujo un espacio de diálogo especializado que permitió que los padres alcanzaran un acuerdo integral respecto al régimen de visitas de sus dos menores hijos, uno de seis años y una bebé de siete meses, estableciendo horarios, días, participación en fechas especiales, vacaciones y asistencia a actividades escolares. Todo ello quedó formalizado en un acta de conciliación que tiene valor de sentencia.



Ambos padres acordaron un régimen detallado que garantiza una presencia activa del progenitor no custodio, respetando las rutinas de los menores y priorizando su bienestar emocional. Entre los puntos más relevantes se fijaron horarios diarios de visitas, distribución de fechas especiales como cumpleaños, Día del Padre, Navidad y Año Nuevo, así como la participación paterna en reuniones escolares y actividades formativas. También se determinó que el padre acompañará a su hija menor a las terapias médicas en la Clínica San Juan de Dios.



La jueza exhortó a ambos progenitores a mantener conductas respetuosas, evitar discusiones frente a los niños, abstenerse de ingerir alcohol u otras sustancias al momento de recogerlos, y a comunicarse exclusivamente por mensajes escritos para garantizar claridad y evitar conflictos. Asimismo, se estableció que cualquier futura modificación deberá ser solicitada formalmente al juzgado.



La audiencia concluyó con la disposición de que ambos padres participen en terapia psicológica para mejorar sus canales de comunicación y ejercer adecuadamente su rol parental, como parte de las medidas orientadas a proteger la estabilidad emocional de los niños.



Con esta resolución, el Tercer Juzgado de Familia de Chiclayo reafirma su compromiso con una justicia rápida, humana y orientada al interés superior del niño, demostrando que la oralidad permite procesos más eficientes, resolutivos y centrados en las necesidades reales de las familias.