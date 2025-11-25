Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), contará con una Sala Laboral Transitoria en la provincia de Chiclayo a partir de enero de 2026, con el fin de fortalecer la impartición de justicia en procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) el apoyo técnico del equipo institucional de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, liderado por el consejero Carlos Alberto Zavaleta Grandez, cuya labor técnica y articuladora resultó fundamental para sustentar la necesidad y la viabilidad de esta nueva sala.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 000425-2025-CE-PJ, dispuso la conversión y reubicación de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco hacia la Corte de Lambayeque, donde funcionará como Sala Laboral Transitoria de la Provincia de Chiclayo a partir del 01 de enero de 2026.

Esta importante medida responde a la solicitud formalizada por la presidencia de la Corte de Lambayeque, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, y su equipo de gestión. El objetivo principal es coadyuvar en el trámite de los procesos de la subespecialidad NLPT, brindando apoyo directo a la 2° Sala Laboral Permanente de la Provincia de Chiclayo, la cual se encuentra en una situación de sobrecarga procesal.

Sobrecarga procesal

Durante el año 2024, la 2° Sala Laboral Permanente de Chiclayo registró una carga procesal de 3,588 expedientes, una cifra que excede significativamente la carga procesal máxima de 2,295, lo que la ubicó en situación de sobrecarga a pesar de haber alcanzado un excelente avance de meta del 102%.

Esta sobrecarga ha obligado a la sala permanente a programar audiencias para los años 2026 y 2027, afectando la celeridad que requieren los procesos laborales.

Hasta septiembre de 2025, la sala permanente continuaba en situación de sobrecarga, habiendo resuelto 1,032 expedientes de una carga de 3,564, con un avance de meta del 76%, superior al avance ideal, lo que evidencia un alto nivel resolutivo que sigue siendo insuficiente ante la creciente carga laboral.

La nueva Sala Laboral Transitoria operará con turno cerrado y tendrá la misma competencia funcional y territorial que la 2° Sala Laboral Permanente, permitiendo una descarga procesal inmediata y un servicio de justicia más eficiente para los ciudadanos de Lambayeque.

El presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. Bravo Llaque, expresó que "esta reubicación es el resultado de un trabajo constante de gestión y sustentación que prioriza la necesidad del justiciable, permitiendo reducir los plazos y mejorar la respuesta judicial en una materia tan sensible como es la laboral".