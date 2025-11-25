HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de Lambayeque contará con una sala laboral transitoria en chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque tendrá una Sala Laboral Transitoria en Chiclayo a partir de enero de 2026, para mejorar la impartición de justicia laboral.

Con esta implementación, se espera ofrecer un servicio de justicia más eficiente. Fuente: Difusión.
Con esta implementación, se espera ofrecer un servicio de justicia más eficiente. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), contará con una Sala Laboral Transitoria en la provincia de Chiclayo a partir de enero de 2026, con el fin de fortalecer la impartición de justicia en procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) el apoyo técnico del equipo institucional de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, liderado por el consejero Carlos Alberto Zavaleta Grandez, cuya labor técnica y articuladora resultó fundamental para sustentar la necesidad y la viabilidad de esta nueva sala.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 000425-2025-CE-PJ, dispuso la conversión y reubicación de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco hacia la Corte de Lambayeque, donde funcionará como Sala Laboral Transitoria de la Provincia de Chiclayo a partir del 01 de enero de 2026.

Esta importante medida responde a la solicitud formalizada por la presidencia de la Corte de Lambayeque, encabezada por el Dr. César William Bravo Llaque, y su equipo de gestión. El objetivo principal es coadyuvar en el trámite de los procesos de la subespecialidad NLPT, brindando apoyo directo a la 2° Sala Laboral Permanente de la Provincia de Chiclayo, la cual se encuentra en una situación de sobrecarga procesal.

Sobrecarga procesal

  • Durante el año 2024, la 2° Sala Laboral Permanente de Chiclayo registró una carga procesal de 3,588 expedientes, una cifra que excede significativamente la carga procesal máxima de 2,295, lo que la ubicó en situación de sobrecarga a pesar de haber alcanzado un excelente avance de meta del 102%.
  • Esta sobrecarga ha obligado a la sala permanente a programar audiencias para los años 2026 y 2027, afectando la celeridad que requieren los procesos laborales.
  • Hasta septiembre de 2025, la sala permanente continuaba en situación de sobrecarga, habiendo resuelto 1,032 expedientes de una carga de 3,564, con un avance de meta del 76%, superior al avance ideal, lo que evidencia un alto nivel resolutivo que sigue siendo insuficiente ante la creciente carga laboral.

La nueva Sala Laboral Transitoria operará con turno cerrado y tendrá la misma competencia funcional y territorial que la 2° Sala Laboral Permanente, permitiendo una descarga procesal inmediata y un servicio de justicia más eficiente para los ciudadanos de Lambayeque.

El presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. Bravo Llaque, expresó que "esta reubicación es el resultado de un trabajo constante de gestión y sustentación que prioriza la necesidad del justiciable, permitiendo reducir los plazos y mejorar la respuesta judicial en una materia tan sensible como es la laboral".

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Panamericana Norte: pareja pierde la vida en accidente de tránsito en Lambayeque y su hijo queda grave

Panamericana Norte: pareja pierde la vida en accidente de tránsito en Lambayeque y su hijo queda grave

LEER MÁS
Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

Tercer Juzgado de familia de Chiclayo resuelve régimen de visitas en solo 19 días gracias a la oralidad y a una audiencia exitosa de conciliación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Judicialidad

50 Jueces de Paz Escolar fueron capacitados en protocolos de actuación sobre violencia intraescolar

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

Juezas de la Unidad de Flagrancia condenan a cadena perpetua a pareja por planificar y ejecutar un secuestro con fines extorsivos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025