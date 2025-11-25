HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Lambayeque ejecuta mantenimientos integrales en ocho sedes judiciales con inversión que supera los s/ 100 mil

Gerente de Administración Distrital informó que los trabajos ya alcanzaron el 100 % de ejecución y benefician a usuarios, magistrados y servidores de toda la jurisdicción.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque finaliza un ambicioso plan de mantenimiento en sedes judiciales. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque finaliza un ambicioso plan de mantenimiento en sedes judiciales. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) concluyó la ejecución de un amplio paquete de mantenimientos en distintas sedes judiciales de la jurisdicción, gracias a la transferencia de S/ 100 000.00 otorgada por la Gerencia General del Poder Judicial mediante la R.A. N.º 440-2025-GG-PJ, monto que fue complementado con recursos propios debido a la magnitud de los trabajos requeridos.

El gerente de Administración Distrital, Lic. Freddy Díaz Castillo, explicó en entrevista que la institución tenía “varios años con serias dificultades para intervenir los locales”, por lo que esta transferencia permitió atender sedes críticas en materia de infraestructura, agua, desagüe y sistema eléctrico.

“Se priorizaron las sedes con mayores problemas porque el servicio de justicia debe brindarse en condiciones dignas, tanto para los usuarios como para los trabajadores”, señaló.

SEDES INTERVENIDAS Y MEJORAS EJECUTADAS

Las acciones se realizaron en las sedes de Oyotún, Motupe, José Leonardo Ortiz, Cutervo, Manuel Huangal Naveda (sede central) y Alfonso Ugarte, además de trabajos específicos en sistemas eléctricos y sanitarios de módulos jurisdiccionales.

1. SEDE OYOTÚN: MANTENIMIENTO INTEGRAL DESPUÉS DE 5 AÑOS

La sede, que llevaba aproximadamente un lustro sin intervención, presentaba filtraciones graves en el techo, instalaciones eléctricas deterioradas, deficiente ventilación y divisiones internas hechas con triplay.

“Hemos renovado completamente la sede: techo, sistema eléctrico, ventilación, cableado de red y distribución interna. Incluso reinauguramos el local”, afirmó Díaz Castillo.

La intervención incluyó puertas, ventanas, pintura, señalización y renovación del letrero oficial.

2. SEDE ALFONSO UGARTE: AMBIENTES PARA TRABAJADORES MAYORES DE 60 AÑOS

El local mostraba colapsos en el sistema de agua y desagüe, iluminación deficiente y problemas eléctricos. “Era una sede muy deteriorada, y allí el 70 u 80 % de trabajadores supera los 60 años; necesitábamos intervenir por su seguridad”, indicó.

Los trabajos incluyeron renovación de iluminación, mantenimiento de pozos, bombas y cortinas para mitigar la intensa radiación solar de Chiclayo.

3. SEDE CENTRAL MANUEL HUANGAL NAVEDA: SISTEMA DE BOMBEO RESTABLECIDO

Se realizó el mantenimiento de las tres bombas de agua a presión y de los variadores que aseguran el funcionamiento continuo, además del tablero eléctrico principal. “Hacía cuatro o cinco años que no se intervenían estas bombas. La sede colapsaba constantemente por falta de agua”, explicó.

Una segunda etapa permitirá reemplazar variadores antiguos.

4. MOTUPE: RECUPERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE

La zona presenta agua dura con salitre, lo que impedía el funcionamiento adecuado de tuberías y servicios higiénicos. “Los trabajadores tenían que usar baldes. Hoy el sistema está totalmente renovado”, señaló.

La inversión en Motupe para esta área fue de S/ 19 478, además de mantenimientos en cisternas, bombas y tuberías externas con más de 25 años de antigüedad.

5. CUTERVO, MOTUPE Y JOSÉ LEONARDO ORTIZ: RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Tres sedes fueron priorizadas por el nivel de riesgo eléctrico, acumulación de cables y tableros colapsados. La inversión en sistema eléctrico y tableros en Cutervo alcanzó S/ 29 880, entre otras mejoras.

“Con esto evitamos riesgos de cortocircuitos, incendios y protección de expedientes y equipos”, subrayó el gerente.

GESTIÓN ARTICULADA Y 100 % DE EJECUCIÓN

El gerente destacó que la ejecución se logró gracias al trabajo conjunto de diversas áreas: Logística, Infraestructura, Estudios y Proyectos, Informática, Administración y Planeamiento.

“Este no es el trabajo de una sola persona. Hemos hecho visitas administrativas, levantamientos técnicos y priorizaciones. Hoy reportamos a la Gerencia General que ya ejecutamos el 100 % del presupuesto”, afirmó.

Asimismo, indicó que la Corte ya ha solicitado presupuesto adicional para continuar interviniendo otras sedes cuya necesidad de mantenimiento supera el millón de soles a nivel distrital.

El Lic. Díaz Castillo remarcó que todas las obras se realizaron sin detener las labores jurisdiccionales. “Agradecemos a magistrados y servidores por su paciencia. El ruido y las molestias son temporales, pero el beneficio es permanente”, indicó.

Estos avances reflejan el compromiso de la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, orientada a ofrecer un servicio judicial cercano, eficiente y humano. Cada intervención realizada en las sedes responde a una visión de trabajo que prioriza a las personas y que busca garantizar que magistrados, servidores y ciudadanía accedan a espacios dignos, seguros y funcionales. Bajo el lema ‘‘gestión al servicio de las personas’’, la Corte de Lambayeque reafirma su objetivo permanente de mejorar las condiciones en las que se administra justicia en toda la jurisdicción

