Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

La implementación del Expediente Judicial Electrónico continúa en el Distrito Judicial del Santa. Esta vez, gracias a la gestión del Dr. Oscar Pérez Sánchez, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso su implementación, así como la de la Mesa de Partes Electrónica, en la especialidad civil, subespecialidad comercial, y en la especialidad laboral.

En el primer caso, el EJE y la MPE se implementaron en la Primera y Segunda Sala Civil, así como en el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto Juzgado Especializado Civil. Esto, según lo señala la Resolución Administrativa N° 000301-2025-CE-PJ.

Respecto a la especialidad laboral, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la implementación en el Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado Mixto de Pallasca. En la sede de Corongo, se hizo lo propio en el Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado Mixto.

"La puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico trae consigo múltiples beneficios, como la reducción del uso de papel, la transparencia en los procesos y permite que las partes puedan acceder a sus expedientes en cualquier momento y desde cualquier lugar, mediante una plataforma digital segura", manifestó el Dr. Pérez Sánchez, titular judicial.

Esta implementación contribuye a mayor celeridad procesal y se evitan los retrasos en las notificaciones.

Gracias a la Mesa de Partes Electrónica se facilita la presentación de escritos y demandas las 24 horas del día, sin necesidad de trasladarse físicamente a las sedes judiciales, optimizándose tiempos y recursos, brindando un servicio a la ciudadanía, más eficiente.