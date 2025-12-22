Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inició la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir.
Esta iniciativa reúne a los magistrados y al personal jurisdiccional que se sumaron para brindar celeridad a los procesos que tramitan en dichos despachos y una respuesta oportuna a los usuarios de justicia.
En este recorrido, agradeció la identificación institucional de la familia judicial y ratificó su compromiso para continuar desarrollando más acciones que contribuyan a mejorar el servicio a los ciudadanos