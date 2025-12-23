CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

La Corte Superior de Justicia de Arequipa dio un importante salto cualitativo en materia de inclusión, igualdad y respeto a los derechos humanos con la puesta en funcionamiento de nuevas funcionalidades del Sistema Integrado Judicial (SIJ), que permiten incorporar un tipo diferenciado y adicional de notificación dirigido a personas con discapacidad visual. A partir de ahora, los usuarios judiciales podrán recibir notificaciones en sistema Braille, letras agrandadas o en formato de audio.

Durante una ceremonia protocolar encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, el juez del 11° Juzgado Civil, Cristian Torreblanca Gómez, realizó la primera actualización del SIJ, incorporando el requerimiento de notificaciones en Braille del usuario judicial con discapacidad visual Guillermo Dueñas Chambi, demandante en un proceso de división y partición. Gracias a esta innovación, el usuario puede revisar personalmente los documentos judiciales sin necesidad de intermediarios.

En este acto se puso en funcionamiento oficial la impresora Braille, adquirida por el Programa Presupuestal 0067 – Familia del Poder Judicial, cuya misión es fortalecer el acceso a la justicia de los usuarios en condición de vulnerabilidad. Al respecto, la Dra. Janet Tello anunció que estos equipos serán implementados progresivamente a nivel nacional.

La impresora Braille adquirida para la Corte Superior de Justicia de Arequipa, efectivamente romperá barreras de acceso a la justicia como quedó demostrado con la notificación de un auto de enjuiciamiento en sistema Brialle al abogado de un actor civil en un proceso de violencia familiar ocurrido en Arequipa. El Dr. Carlos Paredes, quien litiga en la ciudad de Chiclayo podrá revisar las resoluciones judiciales del proceso que patrocina en Braille por disposición de la jueza, Lizbeth Torres Choque.

Ceremonia protocolar

La Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, saludó la iniciativa emprendida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa que está contribuyendo a construir una institución más inclusiva, accesible y con rosto humano que responda a las necesidades de grupos vulnerables como las personas con discapacidad visual.

En su momento, visiblemente emocionado, el responsable del PPoR Familia e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, saludó el nuevo hito que marca la Corte de Justicia de Arequipa con la puesta en funcionamiento de la impresa Braille y la nueva funcionalidad del SIJ que fue trabajada de manera conjunta por la Gerencia de Tecnología de Información y técnicos de los técnicos de la Unidad de Servicios Judiciales e Innovación de la Corte de Arequipa.

Finalmente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, expresó su profunda satisfacción por la meta alcanzada, destacando el compromiso y la articulación del equipo de profesionales del Poder Judicial, quienes trabajan de manera permanente para responder eficazmente a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.