HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Judicialidad

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

Recibirán notificaciones judiciales y otros documentos en sistema Braille.

La implementación de una impresora Braille marca un hito en el sistema jurídico. Fuente: Difusión.
La implementación de una impresora Braille marca un hito en el sistema jurídico. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa dio un importante salto cualitativo en materia de inclusión, igualdad y respeto a los derechos humanos con la puesta en funcionamiento de nuevas funcionalidades del Sistema Integrado Judicial (SIJ), que permiten incorporar un tipo diferenciado y adicional de notificación dirigido a personas con discapacidad visual. A partir de ahora, los usuarios judiciales podrán recibir notificaciones en sistema Braille, letras agrandadas o en formato de audio.

Durante una ceremonia protocolar encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, el juez del 11° Juzgado Civil, Cristian Torreblanca Gómez, realizó la primera actualización del SIJ, incorporando el requerimiento de notificaciones en Braille del usuario judicial con discapacidad visual Guillermo Dueñas Chambi, demandante en un proceso de división y partición. Gracias a esta innovación, el usuario puede revisar personalmente los documentos judiciales sin necesidad de intermediarios.

En este acto se puso en funcionamiento oficial la impresora Braille, adquirida por el Programa Presupuestal 0067 – Familia del Poder Judicial, cuya misión es fortalecer el acceso a la justicia de los usuarios en condición de vulnerabilidad. Al respecto, la Dra. Janet Tello anunció que estos equipos serán implementados progresivamente a nivel nacional.

La impresora Braille adquirida para la Corte Superior de Justicia de Arequipa, efectivamente romperá barreras de acceso a la justicia como quedó demostrado con la notificación de un auto de enjuiciamiento en sistema Brialle al abogado de un actor civil en un proceso de violencia familiar ocurrido en Arequipa. El Dr. Carlos Paredes, quien litiga en la ciudad de Chiclayo podrá revisar las resoluciones judiciales del proceso que patrocina en Braille por disposición de la jueza, Lizbeth Torres Choque.

Los usuarios judiciales podrán recibir notificaciones en sistema Braille, letras agrandadas o formato de audio. Fuente: Difusión.

Los usuarios judiciales podrán recibir notificaciones en sistema Braille, letras agrandadas o formato de audio. Fuente: Difusión.

Ceremonia protocolar

La Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, saludó la iniciativa emprendida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa que está contribuyendo a construir una institución más inclusiva, accesible y con rosto humano que responda a las necesidades de grupos vulnerables como las personas con discapacidad visual.

En su momento, visiblemente emocionado, el responsable del PPoR Familia e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, saludó el nuevo hito que marca la Corte de Justicia de Arequipa con la puesta en funcionamiento de la impresa Braille y la nueva funcionalidad del SIJ que fue trabajada de manera conjunta por la Gerencia de Tecnología de Información y técnicos de los técnicos de la Unidad de Servicios Judiciales e Innovación de la Corte de Arequipa.

Finalmente, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, expresó su profunda satisfacción por la meta alcanzada, destacando el compromiso y la articulación del equipo de profesionales del Poder Judicial, quienes trabajan de manera permanente para responder eficazmente a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.

Notas relacionadas
Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

Arequipa: separan temporalmente a policías implicados en presunto sembrado de droga

LEER MÁS
Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

LEER MÁS
Capacitan a personal de la CSJAR para notificar en braille a usuarios invidentes

Capacitan a personal de la CSJAR para notificar en braille a usuarios invidentes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir

Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura remodelación total del techo de la sede judicial de Ascope

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura remodelación total del techo de la sede judicial de Ascope

LEER MÁS
Inauguran feria ‘Cárceles Productivas Navideñas’ para fomentar la reinserción laboral de internos en El Milagro

Inauguran feria ‘Cárceles Productivas Navideñas’ para fomentar la reinserción laboral de internos en El Milagro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus en av. Escuela Militar en Chorrillos

Judicialidad

Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Presidenta de la Corte de La Libertad da inicio a la IV Mega Jornada de Descarga Procesal en El Porvenir

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura remodelación total del techo de la sede judicial de Ascope

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025