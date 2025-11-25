HOYSuscripcion LR Focus

Junta Nacional de Justicia oficializa nombramiento de cinco magistrados para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Los cinco profesionales, trabajadores de este distrito judicial, acceden por mérito propio al cargo de jueces de paz letrado tras la aprobación del cuadro de méritos realizado por la JNJ.

El nuevo cuadro de méritos refleja la meritocracia y transparencia en la selección. Fuente: Difusión.
El nuevo cuadro de méritos refleja la meritocracia y transparencia en la selección. Fuente: Difusión.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó, mediante la publicación de su reciente cuadro de méritos y resolución correspondiente, el nombramiento de cinco magistrados para el Distrito Judicial de Lambayeque, como parte del proceso desarrollado en la Convocatoria N.° 006-2025-SN/JNJ.

El cuadro de méritos, correspondiente a los postulantes entrevistados el 19 de noviembre de 2025 y aprobado por el Pleno de la JNJ en su sesión del 20 de noviembre, fue difundido públicamente el 21 de noviembre, dando oficialidad a los nuevos nombramientos.

Magistrados nombrados por la JNJ para Lambayeque

La Junta Nacional de Justicia dispuso los siguientes nombramientos para plazas jurisdiccionales en Lambayeque:

  • Edwin Anderson García Castro – Juez de Paz Letrado Laboral (Chiclayo)
  • Keily Indira Camán de la Cruz – Jueza de Paz Letrado Laboral (Chiclayo)
  • Ingrid Fiorella Mendoza Cieza – Jueza de Paz Letrado (La Victoria)
  • Claudia Lucía Albújar Moreno – Jueza de Paz Letrado (Pimentel)
  • María Marianela Díaz Mendoza – Jueza de Paz Letrado (Jaén)

Estos nombramientos reflejan el mérito, la preparación y la solvencia profesional demostrada por los postulantes en el proceso de evaluación llevado a cabo por la JNJ.

Cabe precisar que los magistrados, quienes asumen nuevas funciones jurisdiccionales, han venido desempeñándose como trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, hecho que representa un orgullo institucional. En esa línea, el presidente de la CSJLA destacó que el cuadro de méritos reconoce el esfuerzo y la trayectoria de servidores que hoy acceden, por mérito propio, a la carrera judicial.

De manera conjunta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resaltó que la resolución emitida por la JNJ fortalece el servicio de justicia en la región al cubrir plazas esenciales en materia laboral, civil y multifuncional. Asimismo, la institución señaló que la publicación del cuadro de méritos y los nombramientos otorgados evidencian un proceso transparente, competitivo y plenamente acorde con los principios de meritocracia que rigen la selección de magistrados a nivel nacional.

Finalmente, la Corte expresa su saludo institucional a los cinco magistrados nombrados, resaltando el esfuerzo que significa alcanzar esta designación y el compromiso que cada uno asume frente a la ciudadanía y al Poder Judicial. Asimismo, invoca a que el desempeño de sus funciones se oriente siempre bajo el principio que guía nuestro distrito judicial: gestión al servicio de las personas.

