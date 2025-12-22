Proceso de régimen de visitas se resuelve en 4 horas en Corte de Arequipa

Gracias al proceso de mediación aplicado en el marco del proyecto de oralidad que funciona desde hace un año en el área de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el equipo multidisciplinario de profesionales logró resolver una demanda de régimen de visitas en tan solo cuatro horas.

El proceso de mediación iniciado a partir de la demanda interpuesta por el padre Bronco M. contra la madre de dos menores de 6 y 4 años de edad, Adelaida M., comenzó a las 9:00 a. m. de hoy lunes 22 de diciembre con la realización de dos sesiones informativas individuales, orientadas a explicar a ambas partes los beneficios de la mediación, un mecanismo que promueve el diálogo, la conciliación y la construcción de acuerdos consensuados.

Gracias a la plena disposición mostrada por ambos padres para superar sus diferencias, a las 12:00 m. se desarrolló la sesión de mediación propiamente dicha, en la cual se establecieron los acuerdos sobre los días y horarios de visitas presenciales, así como los mecanismos de comunicación telefónica. Dichos acuerdos fueron formalizados y elevados posteriormente al juzgado correspondiente.

El juez Reynaldo Tantaleán aprobó el acuerdo en una audiencia de menos de cinco minutos. Fuente: Difusión.

A las 2:30 pm., el juez Reynaldo Tantaleán Odar, titular del Segundo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa aprobó el acuerdo de mediación en una audiencia especial que tuvo una duración menor a cinco minutos, disponiendo el archivo definitivo del proceso con calidad de cosa juzgada.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Arequipa demuestra que, mediante la mediación y el trabajo articulado de equipos multidisciplinarios de profesionales, es posible resolver de forma célere y eficaz procesos altamente sensibles, consolidándose como institución pionera en la implementación de reformas orientadas a una justicia más humana y oportuna.

La demanda fue admitida a trámite el 02 de diciembre pasado y el proceso de mediación integral fue iniciado y concluido hoy, con éxito, por el educador David Melendez y el asistente social, Marcia Peraltilla.