Judicialidad

Nueve meses de prisión preventiva para dos extranjeros acusados de robo agravado

Dos ciudadanos venezolanos enfrentarán nueve meses de prisión preventiva en el penal de Cambio Puente por un robo agravado en Chimbote. El juez aceptó la solicitud del Ministerio Público.

Pese a intentar escapar, los agresores fueron capturados por la policía en la urbanización 21 de abril. Fuente: Difusión.
Pese a intentar escapar, los agresores fueron capturados por la policía en la urbanización 21 de abril. Fuente: Difusión.

Dos sujetos de nacionalidad venezolana pasarán nueve meses en el penal de Cambio Puente, mientras son procesados por el presunto delito de robo agravado. El juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva interpuesto por el Ministerio Público en contra de Jesús Antonio Garcés Izquiel (36) y Jeison Jesús Ramírez Reyes (26).El agraviado denunció que el pasado 31 de agosto cerca de las 10 de la noche, mientras caminaba por la intersección de los jirones Huascarán y Unión del pueblo joven Magdalena Nueva, en Chimbote, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se estacionaron detrás suyo.

Antes que pudiese reaccionar, uno de los hampones lo empujó y golpeó en el suelo, para luego quitarle su teléfono celular, emprendiendo la huída en el vehículo menor. Tras reponerse, la víctima se dirigió a la comisaría a denunciar el hecho.

Casi media horas después del atraco, los mismos hampones cometieron un nuevo asalto en agravio de un ama de casa. Mientras efectivos policiales realizaban su búsqueda, fueron ubicados en inmediaciones del jirón Francisco Pizarro de la urbanización 21 de abril. Pese a que intentaron huir, los venezolanos fueron capturados. Las víctimas lograron reconocerlos plenamente y recuperaron sus equipos telefónicos.

Tras evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el juez del Séptimo JIP dispuso declarar fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva, disponiendo el internamiento de los imputados en el penal de Cambio Puente.

