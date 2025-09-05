HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia del Santa aperturó segunda edición del voluntariado 2025

La Corte Superior de Justicia del Santa incorporó a 59 nuevos voluntarios en una ceremonia que busca reforzar las labores de descarga procesal en el Distrito Judicial del Santa.

Los nuevos ingresantes ayudarán en la eficiencia del trabajo administrativo. Fuente: Difusión.
Los nuevos ingresantes ayudarán en la eficiencia del trabajo administrativo. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia del Santa incorporó a 59 nuevos voluntarios en una ceremonia realizada en el auditorio de la sede central. Gracias a esta incorporación se podrán reforzar las labores de descarga procesal en las diversas dependencias del Distrito Judicial del Santa.

Durante el acto, el coordinador de la oficina de Personal, abogado Evert Gómez Medrano saludó a los ingresantes, felicitándoles por integrarse a la familia judicial santeña por espacio de tres meses, e instándolos a ser proactivos e involucrarse en el trabajo de cada área a la que sean asignados, con el apoyo de sus tutores.

En representación del presidente de la Corte del Santa, el secretario general, abogado Víctor Salinas Tume, dio la bienvenida a los voluntarios. "Confíen en que gracias al esfuerzo que ustedes den en favor de esta institución, serán retribuidos con el aprendizaje y la experiencia de nuestros profesionales", aseguró.

Los ingresantes al segundo grupo del Programa Voluntariado 2025, provienen de carreras como Derecho, Ingeniería de Sistemas, Informática, Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil, Contabilidad, Computación, Secretariado Ejecutivo, Psicología y Trabajo Social. Todos ellos fueron seleccionados tras un riguroso proceso, en el que se incluyó una evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevista personal.

El apoyo de los 29 voluntarios permitirá apoyar las labores de descarga procesal, así como la eficiencia del trabajo administrativo y jurisdiccional. Ellos tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos que complementen su formación académica, contribuyendo a su futuro desempeño profesional.

