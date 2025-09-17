Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Los acusados fueron intervenidos tras un violento ingreso a la vivienda de S. E. S. Ll. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió una condena ejemplar en un caso de violación de domicilio registrado en el distrito de Tumán, reafirmando su compromiso con la celeridad y firmeza en la administración de justicia.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del magistrado Juan José Herrera Sánchez, dictó sentencia el 4 de septiembre contra E. H. S. N. (32) e I. M. B., quienes fueron hallados culpables como coautores del delito contra la libertad en la modalidad de violación de domicilio, en agravio de S. E. S. Ll.

E. H. S. N. fue condenado a 2 años, 10 meses y 9 días de pena privativa de libertad efectiva, computada desde el 4 de septiembre de 2025 hasta el 12 de julio de 2028. Además, deberá pagar S/ 734.50 por concepto de días multa (78 días multa).

fue condenado a 2 años, 10 meses y 9 días de pena privativa de libertad efectiva, computada desde el 4 de septiembre de 2025 hasta el 12 de julio de 2028. Además, deberá pagar S/ 734.50 por concepto de días multa (78 días multa). I. M. B. recibió 1 año, 8 meses y 17 días de pena privativa de libertad efectiva, convertida en 88 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de S/ 600.00 de reparación civil y S/ 245.50 por concepto de días multa (26 días multa).

recibió 1 año, 8 meses y 17 días de pena privativa de libertad efectiva, convertida en 88 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de S/ 600.00 de reparación civil y S/ 245.50 por concepto de días multa (26 días multa). Asimismo, se dispuso el internamiento inmediato de E. H. S. N. en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Picsi).

El caso se remonta al 29 de junio de 2025, cuando el agraviado se encontraba en su vivienda en el sector Naranjo – Tumán. Tres sujetos ingresaron violentamente: uno de ellos portaba un machete tipo sable, otro exhibía un arma de fuego tipo perdigonera, y el tercero acompañaba en actitud intimidante.

Los agresores exigían información sobre una persona, amenazando al propietario, para luego retirarse en una mototaxi. Posteriormente, la Policía intervino a dos de los implicados, hallándoles armas blancas, un arma de fuego hechiza y objetos relacionados. El Ministerio Público sustentó su acusación ante el juez, logrando la condena efectiva en un plazo breve, gracias al mecanismo procesal de la Unidad de Flagrancia.