HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condena a dos hombres por violación de domicilio en Tumán, reafirmando su compromiso con la justicia rápida y efectiva.

Los acusados fueron intervenidos tras un violento ingreso a la vivienda de S. E. S. Ll. Fuente: Difusión.
Los acusados fueron intervenidos tras un violento ingreso a la vivienda de S. E. S. Ll. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió una condena ejemplar en un caso de violación de domicilio registrado en el distrito de Tumán, reafirmando su compromiso con la celeridad y firmeza en la administración de justicia.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del magistrado Juan José Herrera Sánchez, dictó sentencia el 4 de septiembre contra E. H. S. N. (32) e I. M. B., quienes fueron hallados culpables como coautores del delito contra la libertad en la modalidad de violación de domicilio, en agravio de S. E. S. Ll.

  • E. H. S. N. fue condenado a 2 años, 10 meses y 9 días de pena privativa de libertad efectiva, computada desde el 4 de septiembre de 2025 hasta el 12 de julio de 2028. Además, deberá pagar S/ 734.50 por concepto de días multa (78 días multa).
  • I. M. B. recibió 1 año, 8 meses y 17 días de pena privativa de libertad efectiva, convertida en 88 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de S/ 600.00 de reparación civil y S/ 245.50 por concepto de días multa (26 días multa).
  • Asimismo, se dispuso el internamiento inmediato de E. H. S. N. en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Picsi).

El caso se remonta al 29 de junio de 2025, cuando el agraviado se encontraba en su vivienda en el sector Naranjo – Tumán. Tres sujetos ingresaron violentamente: uno de ellos portaba un machete tipo sable, otro exhibía un arma de fuego tipo perdigonera, y el tercero acompañaba en actitud intimidante.

Los agresores exigían información sobre una persona, amenazando al propietario, para luego retirarse en una mototaxi. Posteriormente, la Policía intervino a dos de los implicados, hallándoles armas blancas, un arma de fuego hechiza y objetos relacionados. El Ministerio Público sustentó su acusación ante el juez, logrando la condena efectiva en un plazo breve, gracias al mecanismo procesal de la Unidad de Flagrancia.

Notas relacionadas
Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual

Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual

LEER MÁS
Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

LEER MÁS
Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque sesionó para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción

Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque sesionó para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS
Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

LEER MÁS
“Ecocine en tu barrio”: módulo de violencia de la Corte de Lambayeque promueve valores ambientales y prevención de la violencia

“Ecocine en tu barrio”: módulo de violencia de la Corte de Lambayeque promueve valores ambientales y prevención de la violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

Judicialidad

Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

Sala Penal de Apelaciones confirma condena de veinte años de cárcel a sujeto que por delito de feminicidio de su ex pareja

Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque sesionó para fortalecer mecanismos de lucha contra la corrupción

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota