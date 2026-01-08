Autoridades reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana de la región

Se juramentaron nuevos miembros del Coresec, incluyendo al prefecto regional Hermer Alzamora y al jefe de la Región Policial, Daniel Jares. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y lucha contra la inseguridad ciudadana, hoy se llevó a cabo la I Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura (Coresec) – 2026, donde participaron las principales autoridades de la región.

En esta primera sesión, participó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, reafirmando de esta manera el compromiso del Poder Judicial para trabajar de manera articulada a fin de garantizar el orden, la seguridad y el acceso a la justicia en la región.

Como parte de esta reunión, se realizó la juramentación del prefecto regional de Piura, Hermer Alzamora Román; y el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, quienes se incorporan como nuevos integrantes del Coresec de Piura.

Asimismo, se abordaron lineamientos generales para ejercer un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, Poder Judicial, Policía Nacional, el Ministerio Público y otras entidades competentes, con el fin de diseñar y ejecutar estrategias efectivas frente a los principales problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población piurana.